تمجید خاتمی از سخنان پزشکیان در سازمان ملل
به گزارش تابناک، سیدمحمد خاتمی در پیامی با تقدیر از سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل متحد نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس جمهور گرانقدر جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با ستایش فراوان از سخنان بی تکلف، سنجیده، منطقی و متین جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل.
تاکید درست شمابر عزت مندی تمدنی و صلح طلبی تاریخی ایرانیان و مظلومیت و مقاومت توام با تابآوری و عقلانیت ملت، دولت و نیروهای نظامی حماسه آفرین ایران امروز، اقدامی مدبرانه و درخور تقدیر بود.
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سخن شما به واقع زبان حال اکثریت مردم ماست که در میانه جنگی ویرانگر و تحمیلی و محاصرهای فراگیر و تحریمهایی ظالمانه، خواهان ایرانی مقتدر و برخوردار از توسعه و عدالت و صلح و آیندهای روشن؛ در منطقهای ناآرام و شکننده از مداخله و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و در جهانی پرمخاطره از تجاوز و وزیاده خواهی دولت آمریکا و حاکمیت معیارهای دوگانه هستند.
شما با انجام به موقع این سفر شجاعانه، باز فرصتی ملی برای همدلی و همرأیی و همراهی ملت و دولت و حکومت فراهم کردید تا فارغ از گرایشهای سیاسی و اجرایی در جهت منافع و مصالح کشور، اعتلای ایران و رفع نگرانیهای زندگی مردم گامی مدبرانه و مقتدرانه و دلسوزانه در راه دور کردن سایه جنگی بی پایان و خانمان سوز از کشور برداشته شود.
از خداوند میخواهم که جنابعالی و همه دستاندرکاران را یاری دهد که با پافشاری بر حقوق ملت و مصلحت ملی، کم هزینهترین و مؤثرترین مسیر برونرفت از بحران پیش آمده را بیابید و با شجاعت و انصاف و پشتیبانی همه ارکان حکومت و قشرهای ملت آن را بپیمایید.
سید محمد خاتمی
٢ مهر ١۴٠۵