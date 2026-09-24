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تمجید خاتمی از سخنان پزشکیان در سازمان ملل

سیدمحمد خاتمی در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان از سخنان وی در مجمع عمومی سازمان ملل تمجید کرد و آن را «بی‌تکلف، سنجیده، منطقی و متین» خواند.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۳۷
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خاتمی

به گزارش تابناک، سیدمحمد خاتمی در پیامی با تقدیر از سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل متحد نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس جمهور گرانقدر جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

با ستایش فراوان از سخنان بی تکلف، سنجیده، منطقی و متین جناب‌عالی در مجمع عمومی سازمان ملل.

تاکید درست شمابر عزت مندی تمدنی و صلح طلبی تاریخی ایرانیان و مظلومیت و مقاومت توام با تاب‌آوری و عقلانیت ملت، دولت و نیرو‌های نظامی حماسه آفرین ایران امروز، اقدامی مدبرانه و درخور تقدیر بود.

سخن شما به واقع زبان حال اکثریت مردم ماست که در میانه جنگی ویرانگر و تحمیلی و محاصره‌ای فراگیر و تحریم‌هایی ظالمانه، خواهان ایرانی مقتدر و برخوردار از توسعه و عدالت و صلح و آینده‌ای روشن؛ در منطقه‌ای ناآرام و شکننده از مداخله و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و در جهانی پرمخاطره از تجاوز و وزیاده خواهی دولت آمریکا و حاکمیت معیار‌های دوگانه هستند.

شما با انجام به موقع این سفر شجاعانه، باز فرصتی ملی برای همدلی و همرأیی و همراهی ملت و دولت و حکومت فراهم کردید تا فارغ از گرایش‌های سیاسی و اجرایی در جهت منافع و مصالح کشور، اعتلای ایران و رفع نگرانی‌های زندگی مردم گامی مدبرانه و مقتدرانه و دلسوزانه در راه دور کردن سایه جنگی بی پایان و خانمان سوز از کشور برداشته شود.

از خداوند می‌خواهم که جناب‌عالی و همه دست‌اندرکاران را یاری دهد که با پافشاری بر حقوق ملت و مصلحت ملی، کم هزینه‌ترین و مؤثرترین مسیر برون‌رفت از بحران پیش آمده را بیابید و با شجاعت و انصاف و پشتیبانی همه ارکان حکومت و قشر‌های ملت آن را بپیمایید.

سید محمد خاتمی

٢ مهر ١۴٠۵

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سیدمحمد خاتمی تقدیر سخنرانی پزشکیان
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