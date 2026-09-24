پیشنهادهای شی برای مدیریت تنش با آمریکا
پیشنهادهای شی برای مدیریت تنش با آمریکا در شرایطی مطرح شده که رئیسجمهور چین تقابل میان دو کشور را به زیان هر دو طرف دانسته و بر ضرورت همکاری و گفتوگو تأکید کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۳۵| |
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به گزارش تابناک؛ شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، گفت: مواجهه و تقابل میان پکن و واشنگتن برای هر دو کشور زیانبار است، در حالی که همکاری میتواند منافع دو کشور را تأمین کند.
ایجاد کانالهای دائمی برای گفتگو میان نیروهای مسلح دو کشور جهت مدیریت تنشها امری ضروری است.
تقویت همکاریهای تجاری با افزایش و توسعه پروازهای مستقیم میان دو کشور قابل تحقق است و باید سطح ارتباطات دوجانبه گسترش یابد.
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