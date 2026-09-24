طرح جنجالی سنا علیه جنگ ترامپ با ایران
طرح جنجالی سنا علیه جنگ ترامپ با ایران در حالی در آستانه رأیگیری قرار گرفته که در صورت تصویب، ادامه اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران بدون مجوز صریح کنگره ممنوع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۳۴| |
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به گزارش تابناک؛ مجلس سنای آمریکا قصد دارد طرحی را به رأی بگذارد که رئیسجمهور این کشور را ملزم به توقف جنگ علیه ایران میکند، مگر آنکه مجوز رسمی از سوی کنگره صادر شود. مجلس سنا ممکن است در روز پنجشنبه بررسی و رأیگیری درباره این طرح الزامآور را آغاز کند.
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دموکراتها در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، فشار خود را برای به رأی گذاشتن این مصوبه افزایش دادهاند. در صورت تصویب نهایی، دولت ترامپ بدون مجوز صریح کنگره اجازه تداوم اقدامات نظامی علیه ایران را نخواهد داشت.
منبع: خبرفوری
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