روز طلایی روئینگ، نقره‌های ووشو و تاریخ‌سازی در ژیمناستیک/ صمیمی برنزی شد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پنجمین روز از بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ برای کاروان ایران با روزی پُرمدال همراه بود؛ روزی که روئینگ با کسب ۶ مدال، شامل ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز، درخشان‌ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد و ووشو نیز با یک طلا و سه نقره به کار خود پایان داد. در کنار این موفقیت‌ها، آرمان خدایی با کسب مدال نقره در خرک حلقه، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در این وسیله را به دست آورد و صادق صمیمی هم در دوومیدانی و ماده پرتاب دیسک به مدال برنز دست یافت.

قایقرانی - روئینگ؛

روز تاریخی پاروزنان ایران با ۶ مدال

تیم ملی روئینگ ایران در پایان رقابت‌های این رشته در بازی‌های آسیایی ناگویا، با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز به کار خود پایان داد؛ عملکردی که روئینگ ایران را به یکی از موفق‌ترین رشته‌های کاروان در این دوره تبدیل کرد.

فاطمه مجلل روزی تاریخی را پشت سر گذاشت. او در فینال تک‌نفره سبک‌وزن زنان با زمان ۷:۲۴:۵۷ به مدال طلا رسید و برای نخستین بار در تاریخ، روئینگ بانوان ایران را صاحب طلای بازی‌های آسیایی کرد. مجلل در ادامه در فینال تک‌نفره سنگین‌وزن زنان نیز با زمان ۷:۳۵:۹۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را به دست آورد تا در یک روز صاحب دو مدال شود.

زینب نوروزی و کیمیا زارعی نیز دبل مدالی داشتند؛ این دو در فینال دو نفره سبک‌وزن زنان با زمان ۶:۵۳:۹۳ به مدال طلا رسیدند و در فینال دو نفره سنگین‌وزن زنان نیز با زمان ۶:۵۵:۷۸ نقره‌ای شدند.

تیم چهار نفره زنان ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب نیز با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره رسید.

در بخش مردان، امیرحسین محمودپور در فینال تک‌نفره سبک‌وزن با زمان ۶:۵۲:۵۹ مدال نقره گرفت. بهمن نصیری نیز در فینال تک‌نفره سنگین‌وزن مردان با زمان ۷:۱۸:۴۹ در جایگاه ششم قرار گرفت و از رسیدن به مدال بازماند.

تیم دو نفره تک‌پارو بانوان ایران با ترکیب هانیه خورسند و سارا فخری نیز با زمان ۷:۱۷.۹۳ چهارم شد.

ووشو؛

یک طلا و سه نقره برای ساندا

پرونده سانداکاران ایران در بازی‌های آسیایی با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره بسته شد.

سیدسهیل موسوی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم مردان با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان در فینال، مدال طلای ایران را به دست آورد. او برای رسیدن به فینال حریفانی از هند، کره‌جنوبی و ازبکستان را شکست داده بود.

سوگند سینکایی در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان در فینال مقابل نماینده چین شکست خورد و به مدال نقره رسید. او پیش از فینال حریفانی از هند، ویتنام و هنگ‌کنگ را پشت سر گذاشته بود.

شجاع پناهی در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم مردان نیز پس از عبور از نمایندگان ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام، در فینال برابر نماینده چین شکست خورد و مدال نقره گرفت.

عرفان محرمی در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم مردان چهارمین فینالیست ایران بود که در مبارزه نهایی برابر حریف چینی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

به این ترتیب تیم ملی ساندا با یک طلا و سه نقره به کار خود پایان داد.

ژیمناستیک؛

نقره تاریخی آرمان خدایی در خرک حلقه

آرمان خدایی در نخستین تجربه خود در بازی‌های آسیایی، با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه به مدال نقره رسید.

این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب می‌شود و از همین رو یکی از مدال‌های تاریخی کاروان ایران در ناگویا به شمار می‌رود.

در فینال دارحلقه نیز سیاوش سیاهی با نمره ۱۳.۹۳۳ پنجم شد و مهدی احمدکهنی با نمره ۱۳.۰۳۳ در جایگاه هشتم قرار گرفت.

کبدی؛

صعود ایران به نیمه‌نهایی با چهار برد و صدرنشینی

تیم ملی کبدی مردان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل پاکستان با نتیجه ۵۱ بر ۳۰ به پیروزی رسید و با چهار برد متوالی، به‌عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

ایران پیش از این مالزی را ۶۷ بر ۳۳، نپال را ۷۶ بر ۲۳ و تایلند را ۸۳ بر ۲۷ شکست داده بود. تیم کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف چین تایپه برود.

بسکتبال سه‌نفره؛

صعود مردان و حذف زنان

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران پس از سه پیروزی در مرحله گروهی مقابل چین، هنگ‌کنگ و مالزی، در یک‌چهارم نهایی نیز ژاپن، میزبان مسابقات را با نتیجه قاطع ۲۱ بر ۳ شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. ایران در مرحله نیمه‌نهایی فردا مقابل قطر قرار می‌گیرد.

در بخش زنان، ایران پس از سه پیروزی مقابل ازبکستان، ژاپن و چین تایپه، در یک‌چهارم نهایی با نتیجه نزدیک ۱۲ بر ۱۱ مغلوب تایلند شد و از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند.

این شکست در شرایطی رقم خورد که تیم ایران با دو مصدومیت نیز مواجه بود؛ فرناز خدامرادی در دیدار برابر ژاپن مصدوم شده بود و در بازی با تایلند نیز مهلا عابدی آسیب دید تا ایران عملاً با دو بازیکن مسابقه را ادامه دهد.

تنیس روی میز؛

بردهای نوشاد و بنیامین

نوشاد عالمیان در نخستین دیدار انفرادی خود مقابل موسی احد از پاکستان به پیروزی ۴ بر صفر رسید. او گیم‌های مسابقه را با نتایج ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۸ به سود خود تمام کرد و راهی مرحله بعد شد.

بنیامین فرجی نیز در نخستین مسابقه انفرادی خود مقابل نماینده سریلانکا با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و به دور بعد صعود کرد.

در بخش دوبل زنان، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی برابر زوج هند با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند و از دور مسابقات کنار رفتند.

قایقرانی - آب‌های آرام؛

آقامیرزایی به فینال رسید، افضلی هفتم شد

علی آقامیرزایی در کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان با ثبت زمان ۱:۴۳.۶۴۷ در دور مقدماتی دوم شد و مستقیماً به فینال راه یافت. فینال این ماده روز شنبه برگزار می‌شود.

تیم کایاک دونفره میکس ایران با ترکیب نگین کارگرپور و پیمان غافل‌سیاه صوفیانی نیز در مقدماتی کایاک ۵۰۰ متر با زمان ۱:۴۳ چهارم شد و به نیمه‌نهایی رسید.

در کانو تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان، هیوا افضلی پس از آنکه در نیمه‌نهایی با زمان ۴۹.۴۲۷ ثانیه اول شد و به فینال رسید، در فینال با زمان ۴۹.۲۲۰ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

الناز شفیعیان و نادیا کارگرپور نیز در کایاک دونفره زنان پنجم شدند.

دوومیدانی - هفتگانه؛

برنز صمیمی در پرتاب دیسک

صادق صمیمی در رقابت پرتاب دیسک مردان با بهترین پرتاب ۶۰.۳۲ متر در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز بازی‌های آسیایی را به دست آورد.

نمایندگان چین، تورگونگ عبدوایینی و وو نانجون، به ترتیب با رکورد‌های ۶۴.۲۶ و ۶۱.۲۸ متر طلا و نقره گرفتند.

محیطی‌زاده صدرنشین هفتگانه

فاطمه محیطی‌زاده در روز نخست رقابت‌های هفتگانه، در دوی ۱۰۰ متر با مانع سوم شد، در پرش ارتفاع با پرش ۱.۷۷ متر در جایگاه نخست قرار گرفت، در پرتاب وزنه با رکورد ۱۱.۷۲ متر دوم شد و در دوی ۲۰۰ متر نیز با زمان ۲۵.۱۶ ثانیه به رتبه سوم رسید.

او پس از چهار ماده، با ۳۴۸۶ امتیاز در صدر جدول هفتگانه قرار دارد و رقابت خود را برای کسب مدال، فردا در سه ماده باقی‌مانده ادامه خواهد داد.

تفتیان به نیمه‌نهایی رسید

حسن تفتیان نیز در گروه چهارم دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه سوم شد و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد؛ نیمه‌نهایی و فینال این ماده روز جمعه برگزار می‌شود.

سیزدهمی کاظمی در پرش سه‌گام

در پرش سه‌گام زنان نیز مریم کاظمی با ثبت رکورد ۱۲.۶۸ متر در جایگاه سیزدهم قرار گرفت و به کار خود پایان داد.

بوکس؛

تاریخ‌سازی سارینا نقش

سارینا نقش در وزن ۶۵ کیلوگرم، به‌عنوان نخستین بانوی بوکسور تاریخ ایران که در بازی‌های آسیایی روی رینگ می‌رود، در نخستین مبارزه خود مقابل هوسواتون حسنا از اندونزی با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

این پیروزی نقطه عطفی برای بوکس زنان ایران در بازی‌های آسیایی بود که برای اولین بار در تاریخ وارد میدان شده است.

شمشیربازی؛

پایان کار تاریخی سازنجیان

نجمه سازنجیان، تنها نماینده سابر زنان ایران، پس از دو پیروزی در مرحله گروهی مقابل نمایندگان کره‌جنوبی و هند، راهی جدول اصلی شد.

او در جدول ۳۲ نفره نیز آناستاسیا گولیک از قزاقستان را ۱۵ بر ۱۳ شکست داد و به جمع ۱۶ نفر برتر رسید، اما در یک‌هشتم نهایی برابر زینب دایبکوا از ازبکستان، قهرمان آسیا و سید یک مسابقات، شکست خورد و به کار خود پایان داد.

تیراندازی؛

گل‌خندان تا یک قدمی فینال

در تپانچه بادی ۱۰ متر مردان، وحید گل‌خندان با ۵۸۰ امتیاز در جایگاه دهم ایستاد و تنها با یک امتیاز کمتر از راهیابی به فینال بازماند.

جواد فروغی و محمدرسول عفتی نیز هر دو با ۵۶۸ امتیاز به ترتیب در رده‌های سی‌وپنجم و سی‌وهفتم قرار گرفتند. تیم ایران نیز با ۱۷۱۶ امتیاز در جایگاه نهم ایستاد.

اسکواش؛

حذف بوشهری‌زاده و اقتداری

نجمه بوشهری‌زاده در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل آیرا آزمان از مالزی، نفر ۲۴ رده‌بندی جهان و سید چهارم مشترک مسابقات، ۳ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌های انفرادی کنار رفت.

فرشته اقتداری نیز در همین مرحله برابر هو تزه‌لوک از هنگ‌کنگ، قهرمان انفرادی آسیا در سال ۲۰۲۵، با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به یک‌چهارم نهایی بازماند.

والیبال ساحلی؛

شکست برابر میزبان و صعود به‌عنوان تیم دوم

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل ژاپن با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

ایران با وجود این شکست به‌عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد و حریف خود در دور بعد را پس از پایان کامل مرحله گروهی خواهد شناخت.