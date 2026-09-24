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خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟

ماجرای خروج ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان در حالی در برخی کانال‌های فضای مجازی منتشر شد که بررسی تصاویر زنده مراسم نشان می‌دهد به جز نماینده آمریکا، خروجی از سالن رخ نداده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۲۹
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خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟

ادعای جنجالی درباره سخنرانی پزشکیان و خروج ۳۰ کشور از سالن مجمع عمومی سازمان ملل کذب اعلام شده است.

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار فهرستی در برخی کانال‌های فضای مجازی با ادعای خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سالن مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان، بررسی گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از این مراسم نشان می‌دهد این ادعا کذب است.

بر اساس تصاویر زنده و گزارش‌های موجود، تنها نماینده آمریکا حدود دو دقیقه پس از آغاز سخنرانی پزشکیان سالن را ترک کرد و نماینده رژیم جعلی صهیونیستی نیز اساساً در این سخنرانی حضور نداشت.

با این حال، هیچ گزارش یا سند معتبری که خروج نمایندگان کشور‌های فهرست شده در پیام منتشرشده را تأیید کند، ارائه نشده است. تصاویر پخش زنده مراسم نیز نشان می‌دهد به جز نماینده آمریکا، خروجی از سالن رخ نداده است.

حتی درباره جمهوری آذربایجان که نام این کشور نیز در فهرست مذکور آمده بود و برخی رسانه‌ها مدعی غیبت نمایندگان آن در زمان سخنرانی رئیس جمهور ایران شده بودند، خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان امروز با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را رد کرد و اعلام کرد نمایندگان این کشور هنگام سخنرانی رئیس جمهور ایران در سالن حضور داشته‌اند.

منبع: صداوسیما

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