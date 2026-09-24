آخرین وضعیت پالایشگاه آبادان/ نقص فنی مهار شد
صدای مهیب شنیدهشده در محوطه پالایشگاه آبادان، ناشی از بروز نقص فنی در یکی از واحدهای صنعتی این مجموعه بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: صدای شنیده شده در برخی مناطق شهری آبادان به دلیل نقص فنی در یکی از واحدهای صنعتی پالایشگاه آبادان بوده و متخصصان در حال برطرف کردن مشکل هستند.
این نقص فنی هیچ گونه خللی در تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد: صدای مهیب شنیدهشده در محوطه این شرکت، ناشی از بروز نقص فنی در یکی از واحدهای صنعتی پالایشگاه بوده است.
این حادثه هماکنون تحت کنترل و مهار شده و مصدومان نیز بهصورت سرپایی درمان شدهاند.
تمامی واحدهای شرکت پالایش نفت آبادان پایدار هستند و با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار دارند.
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