آخرین وضعیت پالایشگاه آبادان/ نقص فنی مهار شد

به گزارش تابناک؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: صدای شنیده شده در برخی مناطق شهری آبادان به دلیل نقص فنی در یکی از واحد‌های صنعتی پالایشگاه آبادان بوده و متخصصان در حال برطرف کردن مشکل هستند.

این نقص فنی هیچ گونه خللی در تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد: صدای مهیب شنیده‌شده در محوطه این شرکت، ناشی از بروز نقص فنی در یکی از واحد‌های صنعتی پالایشگاه بوده است.

این حادثه هم‌اکنون تحت کنترل و مهار شده و مصدومان نیز به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند.

تمامی واحد‌های شرکت پالایش نفت آبادان پایدار هستند و با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار دارند.