صمیمی در پرتاب دیسک آسیا سوم شد

صادق صمیمی موفق شد به مدال برنز ماده پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی ناگویا، دست یابد.

به گزارش تابناک، صادق صمیمی در رقابت با ۱۰ ورزشکار دیگر موفق شد به مقام سوم ماده پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی دست یابد.

این ورزشکار در پنج پرتاب خود به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۵۸.۷۶، ۵۸.۴۷، ۶۰.۳۲، ۵۸.۳۹، ۵۷.۷۵ و همچنین ۵۸.۶۲ متر شد.

تورگونگ عبدوایینی و وو نانجون از چین به ترتیب با ثبت رکورد‌های ۶۴.۲۶ متر و ۶۱.۲۸ متر به مدال طلا و نقره این رقابت دست پیدا کردند.