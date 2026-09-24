En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

صمیمی در پرتاب دیسک آسیا سوم شد

صادق صمیمی موفق شد به مدال برنز ماده پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی ناگویا، دست یابد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۲۶
| |
1487 بازدید
بازهای آسیایی

 

 

به گزارش تابناک، صادق صمیمی در رقابت با ۱۰ ورزشکار دیگر موفق شد به مقام سوم ماده پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی دست یابد.

این ورزشکار در پنج پرتاب خود به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۵۸.۷۶، ۵۸.۴۷، ۶۰.۳۲، ۵۸.۳۹، ۵۷.۷۵ و همچنین ۵۸.۶۲ متر شد.

تورگونگ عبدوایینی و وو نانجون از چین به ترتیب با ثبت رکورد‌های ۶۴.۲۶ متر و ۶۱.۲۸ متر به مدال طلا و نقره این رقابت دست پیدا کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صادق صمیمی پرتاب دیسک مدال برنز مقام سوم بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005r7K
tabnak.ir/005r7K