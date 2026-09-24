ترکیب تیم ملی ایران مقابل ازبکستان





به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس درگاهی.



تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی سپتامبر ۲۰۲۶ را در ورزشگاه استقلال فرغانه مقابل ازبکستان برگزار می‌کند.