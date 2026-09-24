ترکیب تیم ملی ایران مقابل ازبکستان
ترکیب تیم ملی فوتبال از نخستین دیدار تدارکاتی در فیفادی سپتامبر ۲۰۲۶ در مقابل ازبکستان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزتاللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس درگاهی.
تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی سپتامبر ۲۰۲۶ را در ورزشگاه استقلال فرغانه مقابل ازبکستان برگزار میکند.
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