نتانیاهو چرا جرات نمیکند یک شب در نیویورک بماند؟
به گزارش تابناک؛ شالوم یروشالمی تحلیلگر سیاسی صهیونیست، سفر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اشغالگر، به نیویورک، دیگر مانند گذشته نیست و او جرأت نمیکند حتی یک شب را شهر آمریکایی محبوبش بگذراند، از ترس اینکه مبادا بازداشت شود.
یروشالمی در یادداشتی که در وبسایت «زمان اسرائیل» منتشر شد، اعتراف کرد که «اسرائیل» در سراسر جهان منفور شده است و وضعیت رو به بهبود هم نیست بلکه برعکس. پیروزی اخیر احزاب راست و چپ افراطی در آلمان در «اسرائیل» بهعنوان تهدیدی وجودی و حیاتی برای جامعه یهودی و «اسرائیلیها» تعریف میشود.
وی مدعی شد که رفتار با اسرائیل آمیخته به دورویی و نفاق است و حتی «در بسیاری از نقاط جهان، تمایل به پاک کردن وقایع ۷ اکتبر وجود دارد، گویی جنگ و ویرانی در غزه صرفاً یک اقدام خبیثانه از سوی دولت و ارتش «اسرائیل» بوده است. همچنین برخی اسرائیلیها نیز به نمایش این تصویر "تحریفشده" کمک میکنند».
این تحلیلگر اسرائیلی با انتقاد شدید از عملکرد نخستوزیر رژیم اشغالگر افزود: «با این حال رهبری با جایگاه جهانی — همانگونه که نتانیاهو خود را میبیند و در این انتخابات نیز چنین تصویری را ترویج میکند باید واکنشهای میانمدت و بلندمدت بینالمللی را در نظر میگرفت. نتنیاهو پس از دههها حکمرانی، یادگیری مداوم و تجربه گسترده در سراسر جهان، میبایست این جنگ سیاسیِ وجودی را که علیه ما در جریان است درک کرده و بر همان اساس برای نبرد نظامی و امنیتی برنامهریزی میکرد».
وی نوشت: «رهبری که از مردم میخواهد به دلیل "متفاوت بودن" او را انتخاب کنند، میبایست از "حمایت گسترده" و "همدلی عظیم" جهانی با اسرائیل بلافاصله پس از ۷ اکتبر بهرهبرداری میکرد، نه اینکه به سرعت آن را هدر دهد».
یروشالمی افزود: «همواره نبردهای نظامی در اسرائیل کوتاه و کارآمد بوده، زیرا تشخیص داده شده بود ما برای یک جنگ طولانی و در مواجهه با بخشهای وسیعی از جهان آماده نیستیم. کسی که در سال ۲۰۲۴ خواستار پایان سریع جنگ و بازگشت اسرا بود، امروز ناچار است در برابر کارزار [سیاسی]نتنیاهو پنهان شود و به دنبال توجیه باشد».
در اواخر مارس ۲۰۲۴، صدها خلبان و خدمه پروازی (فعلی و سابق) با امضای طوماری خواستار توقف فوری جنگ شدند. این خلبانان بازتابدهنده نظر بخش بزرگی از افکار عمومی اسرائیل بودند، اما نتانیاهو با سرعتی تند به آنها حمله کرد و هالوی رئیس وقت ستاد کل ارتش را وادار کرد تا دهها نفر از آنها را از خدمت ذخیره محروم کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: نتانیاهو نیز به دلیل ترس از استعفای دو وزیر (سموتریچ و بنگویر) و سقوط دولتش، بر ادامه جنگ پافشاری کرد. آن روزها، اسرائیل به یک دوراهی رسید. نتانیاهو به خوبی میدانست که اگر جنگ را متوقف و اسرا را آزاد کند، وضعیت ما در جهان به خطر میافتد، زیرا احتمال میداد مجبور شویم دوباره از نو وارد جنگ شویم. او کاملاً از این لحظه حساس آگاه بود.
این تحلیلگر همچنین اشاره کرد نتانیاهو که خود را یک استراتژیست سیاسی بزرگ میپندارد، باید از پیش برای یک جنگ کوتاه و هدفمند برنامهریزی میکرد، اما جنگ او همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه انتقاد تند خود علیه کابینه نتانیاهو و تصمیمات وی نوشت: در همین راستا، اسرائیل کاتز وزیر جنگ اسرائیل، سه روز پیش، سه سال پس از وقایع اکتبر، بار دیگر درباره ربوده شدن نظامیان و غیرنظامیان از جانب حماس هشدار داد و کل منطقه، از ایران گرفته تا اردوغان، را تهدید کرد که اگر لازم باشد، غزه را ویران کرده و میلیونها نفر از ساکنان باقیمانده را به سمت جنوب خواهد راند گویی اکنون در اکتبر ۲۰۲۳ هستیم، نه اکتبر ۲۰۲۶!
نویسنده در خاتمه تصریح کرد: «باید یک کمیته تحقیق رسمی، سوءبرآورد سیاسی نتانیاهو و دلایل و روند بروز آن را از زمانی که تمام جهان با ما همسو بود تا وقوع این سونامی [از تنشها و بحرانها]، مورد بررسی قرار دهد».
منبع: فارس