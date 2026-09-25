پاسخ منطقی رئیسجمهور به ادعاهای ترامپ / آماده دفاع از تنگه هرمز هستیم
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره سخنان مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: رئیسجمهور در این سخنان، مواضع ملت ایران را با صراحت و قاطعیت بیان کرد و به نظرم این مواضع شایسته تقدیر و تشکر است.
وی افزود: پزشکیان در این سخنرانی، جنایتهای بیشمار آمریکا و استانداردهای دوگانه حاکم بر مناسبات بینالمللی را مورد توجه قرار داد؛ شرایطی که در آن یک قدرت، با نادیده گرفتن چارچوبهای بینالمللی، دیگر کشورها را تحت فشار قرار میدهد.
مشکلات غرب آسیا ریشه در دخالت های آمریکا دارد
سلیمی با اشاره به مصادیقی از اقدامات آمریکا و متحدانش گفت: از تحریم دارو و اعمال فشار اقتصادی گرفته تا ترور رهبر شهید انقلاب و حمله به غیرنظامیان و کودکان و استفاده از سلاحهای ممنوعه، نمونههایی است که نمیتوان در برابر آنها سکوت کرد. بخش قابل توجهی از مشکلات امروز منطقه غرب آسیا نیز ریشه در دخالتها و سیاستهای آمریکا دارد.
عضو هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: بیان این مسائل از تریبون سازمان ملل اهمیت زیادی داشت و رئیسجمهور توانست با استفاده از این فرصت، بخشی از واقعیتهای موجود را با صراحت برای افکار عمومی جهان تشریح کند.
دشمنی آمریکا به دلیل استقلال ایران است
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم مطرحشده این بود که جمهوری اسلامی ایران به دلیل استقلال خود حاضر نیست زیر بار زیادهخواهی و دشمنی آمریکا برود. به اعتقاد من، منشأ اصلی دشمنی آمریکا با ایران، استقلال کشور عزیزمان است و این موضوع باید برای افکار عمومی جهان تبیین شود.
سلیمی همچنین با اشاره به مواضع پزشکیان درباره تحولات منطقه گفت: مسائل منطقه با دخالت قدرتهای خارجی حل نخواهد شد. راهحل مسائل غرب آسیا، مشارکت کشورهای منطقه و همکاری ملتهای همین منطقه است. کشورهای منطقه باید بتوانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند و امنیت منطقه نیز با مشارکت همین کشورها تأمین شود.
تنگه هرمز متعلق به ایران و آماده دفاع از آن هستیم
وی درباره اشاره رئیسجمهور به تنگه هرمز نیز اظهار کرد: تنگه هرمز متعلق به ماست و اگر قرار باشد دیگران از این مسیر بهرهبرداری کنند، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به منافع و امنیت خود حساس باشد و برای دفاع از حقوق و منافع کشور آمادگی لازم را داشته باشد.
عضو هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه «منشأ قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هستند»، گفت: این موضوع نیز از نکات اساسی بود که در سخنان رئیسجمهور مورد تأکید قرار گرفت. قدرت اصلی کشور از مردم و پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی میشود.
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سلیمی در ادامه با انتقاد از آنچه استانداردهای دوگانه در موضوع هستهای خواند، بیان کرد: چگونه ممکن است رژیمی دارای سلاح هستهای باشد، اما دیگر کشورها به دلیل فعالیتهای هستهای خود تحت تحریم و فشار قرار بگیرند و بازرسی شوند؟ چگونه میتوان در برابر جنایتها سکوت کرد و در عین حال، از تریبون سازمان ملل درباره دیگر کشورها سخن گفت؟
وی افزود: این تناقضها باید برای افکار عمومی جهان روشن شود. نمیتوان از یک سو درباره حقوق بینالملل سخن گفت و از سوی دیگر در برابر اقدامات ناقض همین قواعد سکوت کرد.
رئیس جمهور قاطعانه، منطقی پاسخ ادعاهای ترامپ را داد
عضو هیئترئیسه مجلس همچنین با اشاره به سخنان رئیسجمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: پزشکیان پاسخ قاطع، منطقی، عقلانی و دقیقی به مطالب و ادعاهای مطرحشده از سوی ترامپ داد و تلاش کرد تصویر واقعیتری از مواضع جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ارائه کند.
باید از مواضع قاطع رئیس جمهور تقدیر کرد
سلیمی خاطرنشان کرد: به نظرم رئیسجمهور از فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مطلوب استفاده کرد و توانست مواضع جمهوری اسلامی ایران را با صراحت، جدیت و منطق بیان کند. این سخنان در سطح بینالمللی بازتاب قابل توجهی داشت و از این جهت، باید از مواضع قاطع رئیسجمهور تقدیر کرد.