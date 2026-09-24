En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

طلا و سکه برخلاف افت اونس جهانی صعودی شد/ سکه امامی در آستانه ۲۴۰ میلیون تومانی

بازار طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ برخلاف روند نزولی اونس جهانی، با افزایش قیمت‌ها همراه شد. رشد ۴ هزار تومانی دلار به ۲۳۳ هزار تومان ، محرک اصلی صعود بازار داخلی بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۱۵
| |
1360 بازدید
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اونس جهانی طلا پس از از دست دادن سطح حمایت ۴۳۰۰ دلار تا محدوده ۴۲۰۰ دلار کاهش یافت و در لحظه تنظیم این گزارش حدود ۴۲۵۹ دلار معامله می‌شود. با این حال، افت طلای جهانی نتوانست مانع رشد قیمت‌ها در بازار داخلی شود.
 
افزایش ۴ هزار تومانی قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته و رسیدن آن به ۲۳۳ هزار تومان، سیگنال صعودی به بازار طلا ارسال کرد. 
 
در همین حال، قیمت سکه امامی با افزایش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و در نزدیکی کانال ۲۴۰ میلیون تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شد و ۲۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
 
نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۲۲ میلیون تومان رسید و ربع سکه با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی، ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. سکه گرمی برخلاف سایر قطعات کاهش یافت و روی رقم ۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.
 
طلا و سکه برخلاف افت اونس جهانی صعودی شد/ سکه امامی در آستانه ۲۴۰ میلیون تومانی
 
در بازار طلا نیز هر مثقال طلا ۱۰۴ میلیون تومان قیمت خورد و طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۳۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصر روز گذشته، به ۲۴ میلیون تومان رسید.
 
به این ترتیب، بازار طلا امروز بیش از آنکه از افت اونس جهانی تبعیت کند، تحت تأثیر رشد قیمت دلار در بازار داخلی و افزایش ریسک‌های سیاسی قرار گرفت. تداوم این عوامل می‌تواند نوسانات بازار طلا و سکه را در معاملات روزهای آینده افزایش دهد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا قیمت سکه اونس جهانی طلا
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبات در بازار طلای جهانی/ افزایش دارایی‌های بزرگ‌ترین صندوق قابل معامله با پشتوانه طلا
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ اسفند ۹۸/ طلا دو درصد دیگر گران شد
رشد بهای آتی سکه همسو با بازار نقدی/ هشدار نسبت به کاهش ۱۴ درصدی قیمت طلا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005r79
tabnak.ir/005r79