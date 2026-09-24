بازار طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ برخلاف روند نزولی اونس جهانی، با افزایش قیمت‌ها همراه شد. رشد ۴ هزار تومانی دلار به ۲۳۳ هزار تومان ، محرک اصلی صعود بازار داخلی بود.

طلا و سکه برخلاف افت اونس جهانی صعودی شد/ سکه امامی در آستانه ۲۴۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اونس جهانی طلا پس از از دست دادن سطح حمایت ۴۳۰۰ دلار تا محدوده ۴۲۰۰ دلار کاهش یافت و در لحظه تنظیم این گزارش حدود ۴۲۵۹ دلار معامله می‌شود. با این حال، افت طلای جهانی نتوانست مانع رشد قیمت‌ها در بازار داخلی شود.

افزایش ۴ هزار تومانی قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته و رسیدن آن به ۲۳۳ هزار تومان، سیگنال صعودی به بازار طلا ارسال کرد.

در همین حال، قیمت سکه امامی با افزایش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و در نزدیکی کانال ۲۴۰ میلیون تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شد و ۲۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۲۲ میلیون تومان رسید و ربع سکه با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی، ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. سکه گرمی برخلاف سایر قطعات کاهش یافت و روی رقم ۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.

در بازار طلا نیز هر مثقال طلا ۱۰۴ میلیون تومان قیمت خورد و طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۳۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصر روز گذشته، به ۲۴ میلیون تومان رسید.

به این ترتیب، بازار طلا امروز بیش از آنکه از افت اونس جهانی تبعیت کند، تحت تأثیر رشد قیمت دلار در بازار داخلی و افزایش ریسک‌های سیاسی قرار گرفت. تداوم این عوامل می‌تواند نوسانات بازار طلا و سکه را در معاملات روزهای آینده افزایش دهد.