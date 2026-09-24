به گزارش تابناک؛ سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که از ساعت ۲۴ شب گذشته، کلیه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است.

مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، همچنین درباره بازگشت پرواز تهران-دوشنبه گفت: چون ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین‌های ایرانی از آسمان خود را صادر نکرد، این پرواز نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار به فرودگاه امام خمینی تهران بازگشت.

او همچنین از مسافران خواست پیش از سفر، اطلاعات لازم را از مراجع مربوطه دریافت کنند. بر اساس پیگیری‌ها، لغو پروازهای ایرانی به امارات نیز از نیمه‌شب گذشته اجرایی شده است.