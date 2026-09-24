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کد خبر:۱۳۹۵۸۱۲
کد خبر:۱۳۹۵۸۱۲
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نبض خبر

لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!

یکی از فعالان فضای مجازی با انتشار ویدیویی نوشت: «پرواز هواپیمایی وارش از تهران به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از مرزِ هوایی لغو شد و به فرودگاه امام خمینی بازگشت.» آن گونه که در فیلم خلبان به مسافران می‌گوید آذربایجان با بستن حریم هوایی مانع از عبور هواپیمای ایران به سمت تاجیکستان شده است! بر اساس اظهارات بعدی این خلبان ظاهراً ترکمنستان نیز دست به اقدام مشابهی زده است. این اقدام آذربایجان و ترکمنستان که مصداق همراهی با آمریکا در محاصره هوایی ایران است را می‌بینید.
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