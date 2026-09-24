ادعای سه سناریوی واشنگتن برای ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مدعی شد که واشنگتن برای ایران سه هدف یا سناریو را دنبال میکند و در نهایت تهران تسلیم خواهد شد. او درباره بازه زمانی این ادعا گفت: «نمیدانم یک هفته طول میکشد، یک ماه یا دو ماه.»
کد خبر: ۱۳۹۵۸۱۱| |
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به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد هدف آمریکا میتواند یکی از سه وضعیت باشد: اختلاف و رویارویی در درون حاکمیت ایران، شکلگیری یک خیزش از سوی مردم ایران، یا دستیابی به توافقی که ایران در صورت تمایل به توافق، به آن پایبند بماند.
او در ادامه ادعا کرد: «این بار، اگر توافقی حاصل شود، به شما تضمین میدهم که آنها به آن پایبند خواهند ماند.»
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