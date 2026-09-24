En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ادعای سه سناریوی واشنگتن برای ایران

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شد که واشنگتن برای ایران سه هدف یا سناریو را دنبال می‌کند و در نهایت تهران تسلیم خواهد شد. او درباره بازه زمانی این ادعا گفت: «نمی‌دانم یک هفته طول می‌کشد، یک ماه یا دو ماه.»
کد خبر: ۱۳۹۵۸۱۱
| |
462 بازدید
ادعای سه سناریوی واشنگتن برای ایران
 
به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد هدف آمریکا می‌تواند یکی از سه وضعیت باشد: اختلاف و رویارویی در درون حاکمیت ایران، شکل‌گیری یک خیزش از سوی مردم ایران، یا دستیابی به توافقی که ایران در صورت تمایل به توافق، به آن پایبند بماند.
 
او در ادامه ادعا کرد: «این بار، اگر توافقی حاصل شود، به شما تضمین می‌دهم که آنها به آن پایبند خواهند ماند.»
اشتراک گذاری
برچسب ها
توافق ایران و آمریکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وعده اسکات بسنت درباره روزهای پس از جنگ با ایران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005r75
tabnak.ir/005r75