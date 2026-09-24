مدال تاریخی خدایی در پرش خرک بازیهای آسیایی
آرمان خدایی در فینال خرک حلقه بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با نمره ۱۴.۵۶۶ دوم شد و نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در خرک حلقه بازیهای آسیایی را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۰۹| |
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به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، آرمان خدایی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در نخستین تجربه خود بازی های آسیایی با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مقام دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد.
این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب میشود؛ مدالی تاریخی که نام آرمان خدایی را در تاریخ ژیمناستیک ایران ثبت کرد.خدایی در این رقابت عملکرد بسیار خوبی داشت و در نهایت با ایستادن در جایگاه دوم، نخستین مدال ایران در خرک حلقه بازیهای آسیایی را به ارمغان آورد.
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