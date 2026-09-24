به گفته نیروی دریایی آمریکا، هشت ملوان ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» اقدام به خودکشی کرده‌اند.

سی‌ان‌ان نوشت: به گفته نیروی دریایی آمریکا، هشت ملوان که عضو گروه رزمی ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» بودند، در جریان مأموریت طولانی این ناو در حمایت از جنگ علیه ایران، اقدام به خودکشی کرده‌اند.

به گزارش تابناک، بر اساس نامه‌ای که نیروی دریایی آمریکا ارسال کرده است، یکی از این ملوانان که به بال هوایی ناو لینکلن اختصاص داشت، در اوایل ماه اوت «از کشتی به دریا پرید» و یک فروند بالگرد نجات ناو او را پیدا و نجات داد. هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در این نامه نوشته است که ملوان دیگری نیز در ماه مارس تلاش کرده بود خود را به دریا بیندازد، اما هم‌رزمانش مانع او شدند.

اطلاعات جدید درباره خدمه ناو لینکلن و دیگر کشتی‌های این گروه رزمی در اختیار سناتور کریستن گیلیبرند، نماینده دموکرات ایالت نیویورک، قرار گرفت. گیلیبرند پیش‌تر از نیروی دریایی خواسته بود درباره وضعیت خدمه این گروه اطلاعات ارائه کند.

شبکه سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش مربوط به اقدام‌های خودکشی در نیروی دریایی را منتشر کرده بود.

گیلیبرند روز چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و پنتاگون را به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن فشار‌های واردشده بر خدمه این ناو مورد انتقاد قرار داد. او گفت پاسخ نیروی دریایی نشان می‌دهد شرایطی که ملوانان ناو لینکلن با آن مواجه بوده‌اند، «جدی و رو به وخامت» بوده است.

ناو لینکلن با حدود ۵ هزار ملوان خدمه، بیش از ۳۰۰ روز در دریا بوده و اخیراً رکورد نیروی دریایی آمریکا را برای طولانی‌ترین مدت حضور در دریا بدون پهلوگیری در یک بندر شکسته است.

این ناو که پایگاه اصلی آن در سن‌دیگو است، اوایل ماه جاری پس از یک توقف یک‌هفته‌ای در تایلند، روز شنبه وارد گوام شد. در مجموع، گروه رزمی ناو لینکلن حدود ۶ هزار ملوان دارد.

ماه گذشته، دونالد ترامپ نگرانی‌ها درباره شرایط دشوار گزارش‌شده در این ناو را رد کرد. هنگامی که از او پرسیده شد آیا درباره سلامت روانی خدمه نگران است و آیا معتقد است مأموریت آنها بیش از حد طولانی شده است، ترامپ پاسخ داد: «نه. نه. نه.»

او سپس اضافه کرد: «اصلاً به اندازه کافی طولانی نبوده است.»

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز شرایط دشوار گزارش‌شده در ناو لینکلن را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت وضعیت موجود «به‌اشتباه یا نادرست بازنمایی شده است.»

گیلیبرند گفت ترامپ و هگست نگرانی‌های ملوانان را با «بی‌احترامی آشکار» نادیده گرفته‌اند.

او گفت: «اینکه این دولت می‌تواند منابع نامحدود مالیات‌دهندگان را برای بمب‌ها، سالن‌های مجلل و میلیاردر‌ها پیدا کند، اما نمی‌تواند از نیرو‌های نظامی خود مراقبت کند، کاملاً غیرقابل قبول است.»

دریادار بازنشسته دونالد جی. گوتر، که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ قاضی‌المدافع ارشد نیروی دریایی آمریکا بود، هشت مورد اقدام به خودکشی را «عددی به‌شدت نگران‌کننده که نشان‌دهنده سطح جدی فشار روانی است» توصیف کرد.

در مقابل، دریاسالار برد کوپر که بر عملیات آمریکا در خاورمیانه نظارت دارد، در بیانیه‌ای که ماه اوت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اصرار داشت که ناو لینکلن در حال حاضر «در میان ۱۱ ناو هواپیمابر فعال نیروی دریایی، یکی از کمترین تعداد موارد مرتبط با سلامت روان» را دارد.

کوپر البته اذعان کرد که «این به معنای آن نیست که همه‌چیز عالی است.» او گفت یک مأموریت طولانی در دریا «به‌طور منحصربه‌فردی دشوار و سخت است و هر یک از ما، از جمله خود من، به عوامل استرس‌زا به شکل متفاوتی واکنش نشان می‌دهیم.»