تکذیب خبر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
خبر منتشرشده درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در نیویورک و ادعای طرح موضوع بازگشایی تنگه هرمز از سوی تهران، تکذیب شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۰۴| |
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به گزارش خبرنگارتابناک، در ساعات اخیر خبری در برخی کانالها و رسانهها به نقل از پایگاه خبری «آکسیوس» منتشر شد که مدعی بود ایران در جریان مذاکرات غیرمستقیم سهساعته با طرف آمریکایی، پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در صورت برآورده شدن خواستههای تهران ظرف یک هفته را مطرح کرده است.
در ادامه این ادعا همچنین عنوان شده بود که مقامهای آمریکایی این پیشنهاد را رد کرده و درباره میزان اهرم فشار ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز تردید کردهاند.
با این حال، گفته می شود این خبر صحت ندارد و تأیید نمیشود. بر اساس این گزارش، آکسیوس امروز خبری درباره ایران منتشر نکرده و مطلب منتشرشده با انتساب به این رسانه، معتبر نیست.
بنابراین، ادعای مطرحشده درباره جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا و موضوع تنگه هرمز، تا این لحظه فاقد تأیید معتبر است .
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