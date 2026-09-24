پروازهای ایران-تاجیکستان هم لغو شد!

پرواز امروز تهران–دوشنبه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، به دلیل لغو ناگهانی مجوز عبور از حریم هوایی برخی کشورهای همسایه تاجیکستان، ناچار به تغییر مسیر شد و به تهران بازگشت.

به گزارش تابناک، پرواز امروز تهران–دوشنبه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، به دلیل لغو ناگهانی مجوز عبور از حریم هوایی برخی کشورهای همسایه تاجیکستان، ناچار به تغییر مسیر شد و به تهران بازگشت.

منبع: تجارت نیوز