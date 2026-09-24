سردار ابن الرضا: دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشت: پیام ایران روشن بود؛ دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است.

به گزارش تابناک، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: از تریبون سازمان ملل، پیام ایران روشن بود؛ دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است.

وی تاکید کرد: تولید قدرت دفاعی متناسب با این دکترین، با شتاب ادامه دارد و سبدی از ابتکارات و قابلیت‌های شالوده‌شکن و اقتدار آفرین در اختیار داریم.

سرپرست وزارت دفاع در پایان مطلب خود آورده است: با ملت ایران نمی‌توان با زبان زور و تهدید سخن گفت.