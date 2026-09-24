غارت ۶ میلیون بشکه نفت ایران توسط آمریکا
تانکر ترکرز مدعی شد: نزدیک به شش میلیون بشکه نفت خام ایران (به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون دلار) توقیف شده و بیسروصدا در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده آمریکا است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۹۷| |
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به گزارش تابناک، شرکت ردیابی نفتکشها «تانکر ترکرز» اعلام کرده نزدیک به ۶ میلیون بشکه نفت خام ایران که پیشتر توقیف شده، در حال عبور از اقیانوس اطلس به مقصد آمریکا است. ارزش این محمولهها حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
آمریکا پیشتر نیز چند محموله نفت ایران را توقیف و برای مصادره قضایی به این کشور منتقل کرده است.
جزئیات رسمی درباره نفتکشهای حامل این محموله و زمان رسیدن آنها به آمریکا منتشر نشده است.
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