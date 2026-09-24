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واکنش محسنی اژه‌ای به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

رئیس قوه قضائیه نوشت: رئیس‌جمهوری با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۹۶
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تنگه هرمز و ایران

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:

«سخنرانی ریاست محترم جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، حقیقتاً سرشار و مشحون از نکات نغز و عزتمندانه بود. 

دکتر پزشکیان با استظهار به میراث معنوی امام خامنه‌ای شهید، با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا ساخت. اکنون صدای عدالت‌خواهی ملت ایران در گوش آزادگان جهان طنین‌انداز است.

آنچه واضح است، آن است که آمریکا و رژیم صهیونسیتی در تجاوز به ایران، مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند. وفق موازین حقوق بین‌الملل، هم خودِ اصل تجاوز آنها، نامشروع و غیرقانونی بود و هم جنایاتی که در خلال این تجاوز مرتکب شدند، در دسته جنایات فاحش و بعضاً افحش جنگی می‌گنجد. 

حقیقت امر آن است که ما از جامعه بین‌الملل و مجامع بین‌المللی، مطالبه‌گر و طلبکار هستیم؛ آنان در واکنش به جنایات جنگی عدیده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مردم ایران، سکوت و انفعال همراه با تأیید را پیشه کردند. 

نهادهای به اصطلاح بین‌المللی و مدافع حقوق بشر، چشمان‌شان را بر جنایات جنگی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بستند.»

واکنش محسنی اژه‌ای به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

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محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه مسعود پزشکیان سازمان ملل سخنرانی
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