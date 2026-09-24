دلیل تغییر متن سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل در دقایق آخر

به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که متن سخنرانی با تغییراتی نسبت به نسخه اولیه همراه است.

مسعود پزشکیان امروز درباره علت این تغییرات توضیح داد که متن سخنرانی از قبل آماده شده بود، اما پس از شنیدن سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم گرفتیم از متن اولیه عبور کنند.

رئیس‌جمهور در این رابطه گفت: متنی را از پیش آماده کرده بودیم تا قرائت کنیم، اما وقتی سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا را شنیدیم، نگاهمان از آن متن فراتر رفت و سعی کردیم واقعیت‌هایی را که آمریکا بر ملت ما و دنیا اعمال می‌کند، بیان کنیم؛ چرا که آنها بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی عمل می‌کنند و جز اعمال زور و کار‌های ضد بشری، اقدام دیگری انجام نمی‌دهند.

منبع: فارس