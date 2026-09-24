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سد‌های تهران چقدر آب دارند؟

آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت پنج سد تأمین‌کننده آب تهران نشان می‌دهد که میزان پرشدگی مخازن این سد‌ها از پنج تا ۷۸ درصد متغیر است و در حالی که وضعیت برخی سد‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته، میزان ذخایر آبی همچنان نیازمند توجه و مدیریت مصرف است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۹۴
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سد

به گزارش تابناک، تداوم شش سال خشکسالی و آثار آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی نشان می‌دهد که یک دوره بارندگی، حتی در صورت بهبود نسبی شرایط، نمی‌تواند آثار چندین سال خشکسالی را به‌طور کامل جبران کند. 

 

هرچند بارش‌های اسفند و فروردین در بهبود وضعیت برخی سد‌های تهران مؤثر بوده است، اما بهبود نسبی شرایط در برخی منابع نباید موجب غفلت از واقعیت محدودیت منابع آب شود. تأمین آب از منابع جدید به‌تنهایی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای عبور از این شرایط باشد و در کنار توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصارف غیرضروری و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکان پرمصرف نیز باید با جدیت دنبال شود. 

 

منابع آب زیرزمینی نیز سرمایه‌ای راهبردی به شمار می‌روند که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند و نباید برای جبران ناترازی‌های کوتاه‌مدت، به‌صورت بی‌رویه مورد استفاده قرار گیرند. برهمین اساس مسئولان بر این باورند که مردم مهم‌ترین سرمایه برای عبور از ناترازی آب هستند و اصلاح رفتار مصرفی می‌تواند بدون کاهش رفاه، بهداشت و آرامش خانوارها، نقش قابل توجهی در پایداری منابع آب داشته باشد.

 

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۲۸ شهریور ماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۴۰ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر ۷۸ درصد پرشدگی این سد است که این رقم نسبت به سال گذشته ۳۶۷ درصد تغییر داشته است. 

 

موجودی مخزن سد لار نیز ۴۴ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به ۵ درصد رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۲ درصد تغییر داشته است.

 

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۳۳ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۴۴ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد است. 

 

از سوی دیگر موجودی مخزن سد ماملو در مقایسه با چهار سد دیگر تهران همچنان نامناسب است؛ به گونه‌ای که موجود محزن این سد ۳۱ میلیون متر مکعب بوده که پرشدگی آن به ۱۲ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد اعلام شده است. 

 

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده است؛ به طوری که موجودی مخزن این سد ۱۷۹ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۴۳ درصد رسیده، اما نسبت به سال گذشته، تغییر سه درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد.

 

منبع: ایسنا

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سد ذخایر آبی وزارت نیرو آب شرب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
الان تازه وارد سال ابی جدید شدیم انتظار مسولین اب از پد شدگی سدها در اول مهر چقدر است و گر نه مقایسه با سال گذشته درست تیست
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