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قیمت هر کیلو گوشت منجمد گوساله چند؟

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر گوشت قرمز به صورت منجمد وارد می‌شود به طوریکه هر کیلو گوشت گوساله وارداتی با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۹۱
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گوشت

به گزارش تابناک؛ منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در حال حاضر گوشت قرمز به صورت منجمد وارد می‌شود به طوریکه هر کیلو گوشت گوساله وارداتی با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

 

وی با بیان اینکه مشکلی در واردات گوشت قرمز نداریم، افزود: بخش عمده گوشت وارداتی منجمد مورد نیاز کشور از مرز‌های زمینی و کامیونی وارد می‌شد و در زمان جنگ ۱۴ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور شده است و این روند کماکان ادامه دارد.

 

پوریان ادامه داد: طبق آمار‌ها سالانه بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود.

 

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: افزایش تولید علوفه‌های داخلی به ویژه یونجه وابستگی صنعت دام به نهاده‌های وارداتی کاهش یافته و همین امر ثبات نسبی در تولید ایجاد کرده است به طوریکه شاهد شکل گیری زنجیره‌های تولیدی هستیم.

 

به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو بره نر گوسفندی زنده حدود ۶۸۰ هزار تومان، گوساله زنده در محدوده ۵۷۵ هزار تومان، و گاومیش نیز در حدود ۵۵۰ هزار تومان است.

 

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: اکنون واردات گوشت قرمز در حال انجام است و تعطیلی در این بخش وجود ندارد، هرچند تولید داخلی و قیمت‌های موجود به گونه‌ای است که ممکن است واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد، حجم آن نسبت به گذشته کاهش یافته است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

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