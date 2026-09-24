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واکنش محمدجوادظریف به تهدید‌های ترامپ

محمد جواد ظریف با اشاره به یاوه‌گویی‌های ترامپ علیه ایران گفت: سخنان پزشکیان نشان داد ایران همیشه آماده دیپلماسی است، اما هرگز ایرانی‌ها را تهدید نکن.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۹
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ظریف

به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف، وزیرخارجه پیشین ایران و رییس اندیشکده پایاب در پلتفرم ایکس با استفاده از عبارت «قلدر کل» به جای عنوان رسمی رئیس جمهور آمریکا که «فرمانده کل» شناخته می‌شود و حمله به ترامپ برای اشتباه گرفتن مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رجزخوانی در جنگ‌های عصر حجر، به توهین‌های او به ملت ایران پاسخ داد.

 

ظریف نوشت: «قلدر کل» اجلاس مجمع عمومی ملل متحد را با میدان جنگ عصر حجر اشتباه گرفت و تهدید کرد که مادر همه جنایات جنگی را با «نابود کردن» یک ملت مرتکب خواهد شد.

 

محمدجواد ظریف افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان در پاسخ، سخنرانی از پیش آماده‌شده‌اش را کنار گذاشت تا به جهان بگوید: ایران همیشه آماده دیپلماسی است، اما هرگز ایرانی‌ها را تهدید نکن.

 

منبع: جماران

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پیام ظریف وزیر خارجه پیشین ترامپ مسعود پزشکیان رئیس جمهور مجمع عمومی سازمان ملل
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