فرمانده کل ارتش: آقای رئیسجمهور دست مریزاد
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از سخنرانی رئیسجمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: سخنرانی مسعود پزشکیان صدای صلابت ملت شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام و اتحاد همه ایرانیان برابر دشمن زورگو بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۷| |
905 بازدید
سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز _پنجشنبه دوم مهر_ در پیامی در صفحات مجازی با قدردانی و تشکر از سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهارات وی را «صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع» ایران اسلامی خواند.
متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
«جناب آقای رئیس جمهور؛ دست مریزاد، صمیمانه سپاسگزاریم.
سخنرانی رئیسجمهوری محترم، صدای صلابت ملت مبعوث، شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام اتحاد و هماهنگی همه ایران در برابر دشمن زورگو بود.
دکتر پزشکیان حقانیت، اقتدار و اراده ایران اسلامی مقتدر و سربلند را برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.»
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ارتش
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟