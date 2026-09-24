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فرمانده کل ارتش: آقای رئیس‌جمهور دست مریزاد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از سخنرانی رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: سخنرانی مسعود پزشکیان صدای صلابت ملت شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام و اتحاد همه ایرانیان برابر دشمن زورگو بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۷
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ارتش

سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز _پنجشنبه دوم مهر_ در پیامی در صفحات مجازی با قدردانی و تشکر از سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهارات وی را «صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع» ایران اسلامی خواند.

 

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

 

«جناب آقای رئیس جمهور؛ دست مریزاد، صمیمانه سپاسگزاریم.

 

سخنرانی رئیس‌جمهوری محترم، صدای صلابت ملت مبعوث، شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام اتحاد و هماهنگی همه ایران در برابر دشمن زورگو بود.

دکتر پزشکیان حقانیت، اقتدار و اراده ایران اسلامی مقتدر و سربلند را برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.»

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ارتش

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ارتش جهوری اسلامی ایران سرلشکر حاتمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور مجمع عمومی سازمان ملل متحد
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غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
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