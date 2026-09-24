ترامپ محل سگ هم به «اینترنشنال» نگذاشت!

شبکه ضدایرانی «موساد اینترنشنال» که پیشینه مطول و سیاهی در پشتیبانی از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت شریف ایران دارد، در حاشیه نشست سازمان ملل در مواجهه با ترامپ با سگ محلی و برخوردی تحقیرآمیز روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک؛ خبرنگار این شبکه مزدور در حاشیه نشست سازمان ملل، از دونالد ترامپ با فریاد‌های پیاپی و التماس‌گونه مدام می‌پرسد: «آقای رئیس‌جمهور! برنامه شما برای ایران چیست؟»، اما ترامپ کوچک‌ترین توجهی به این پرسش‌ها نشان نداده و بی‌تفاوت از کنار آنها می‌گذرد.

رئیس رژیم تروریست آمریکا تمام تمرکز خود را روی رسانه‌های آمریکایی گذاشته و حتی رو به دوربین‌ها، از حضور شبکه‌ای مثل CNN ابراز تعجب می‌کند و چند جمله درباره اوضاع داخلی آمریکا سخن می‌گوید. در تمام این لحظات، عوامل اینترنشنال کماکان بی‌وقفه سؤال خود را تکرار می‌کنند، اما ترامپ قمارباز پس از پایان صحبت‌هایش درباره کشورش، بدون حتی یک نگاه یا پاسخی کوتاه، پشت به خبرنگاران کرده و با سوار شدن بر پله‌برقی صحنه را ترک می‌کند.

این بی‌محلی مطلق و سکوت سنگین در پاسخ به ضجه‌های پی‌درپی، بار دیگر واقعیت تحقیرآمیز موقعیت مزدوران رسانه‌ای را آشکار کرد؛ پیاده‌نظام‌هایی که حتی در چند متری کارفرمایان خود نیز شایستگی دریافت یک کلمه پاسخ را پیدا نمی‌کنند!

منبع: کیهان