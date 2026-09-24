En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ترامپ محل سگ هم به «اینترنشنال» نگذاشت!

شبکه ضدایرانی «موساد اینترنشنال» که پیشینه مطول و سیاهی در پشتیبانی از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت شریف ایران دارد، در حاشیه نشست سازمان ملل در مواجهه با ترامپ با سگ محلی و برخوردی تحقیرآمیز روبه‌رو شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۶
| |
2363 بازدید
|
۳
کیهان

به گزارش تابناک؛ خبرنگار این شبکه مزدور در حاشیه نشست سازمان ملل، از دونالد ترامپ با فریاد‌های پیاپی و التماس‌گونه مدام می‌پرسد: «آقای رئیس‌جمهور! برنامه شما برای ایران چیست؟»، اما ترامپ کوچک‌ترین توجهی به این پرسش‌ها نشان نداده و بی‌تفاوت از کنار آنها می‌گذرد.

 

رئیس رژیم تروریست آمریکا تمام تمرکز خود را روی رسانه‌های آمریکایی گذاشته و حتی رو به دوربین‌ها، از حضور شبکه‌ای مثل CNN ابراز تعجب می‌کند و چند جمله درباره اوضاع داخلی آمریکا سخن می‌گوید. در تمام این لحظات، عوامل اینترنشنال کماکان بی‌وقفه سؤال خود را تکرار می‌کنند، اما ترامپ قمارباز پس از پایان صحبت‌هایش درباره کشورش، بدون حتی یک نگاه یا پاسخی کوتاه، پشت به خبرنگاران کرده و با سوار شدن بر پله‌برقی صحنه را ترک می‌کند.

 

این بی‌محلی مطلق و سکوت سنگین در پاسخ به ضجه‌های پی‌درپی، بار دیگر واقعیت تحقیرآمیز موقعیت مزدوران رسانه‌ای را آشکار کرد؛ پیاده‌نظام‌هایی که حتی در چند متری کارفرمایان خود نیز شایستگی دریافت یک کلمه پاسخ را پیدا نمی‌کنند!

 

منبع: کیهان

اشتراک گذاری
برچسب ها
اینترنشنال ترامپ بی توجهی شبکه مزدور
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
4
8
پاسخ
خاک پای سگ تو سر بی عرضه شون نتونستن نون زور بازوشونو بخورن رفتن سگ بیگانه شدن
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
4
9
پاسخ
خاک بر سر عوامل و کارکنان مزدور اینترنشنال که پولی که میگیرند از گوشت سگ هم بدتره وطن فروشان بی هویت بی شخصیت بی خانواده و........
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
کمترین توجهی به شپش ها ننمود.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
زبان بدن معنادار پزشکیان در امروز صبح: باز هم...
گواهینامه رانندگی ۹ برابر گران شد
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r6g
tabnak.ir/005r6g