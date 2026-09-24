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تقدیر کاروان ایران در بازی‌های آسیایی از پزشکیان

کاروان جمهوری اسلامی ایران اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «فرشتگان میناب؛ صدای ایران در ناگویا» از سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل تقدیر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۱
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پزشکیان

به گزارش تابناک، کاروان جمهوری اسلامی ایران اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ در تقدیر از سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد:

در روز‌هایی که ملت بزرگ ایران در برابر جنگ و تجاوز ایستاده است، صدای ایران از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صدایی روشن، صریح و مقتدر بود؛ صدایی که مظلومیت مردم ایران و جنایت علیه کودکان بی‌گناه این سرزمین را به گوش جهانیان رساند.

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، دکتر مسعود پزشکیان، در پاسخ به یاوه‌گویی‌های مقامات آمریکایی و رژیم اشغالگر قدس، از تریبون سازمان ملل با صراحت از ملت ایران، استقلال کشور و حق دفاع از سرزمین و مردم ایران سخن گفت.

آنچه این سخنان را برای ما، اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران، معنایی عمیق‌تر می‌بخشد، تصاویری بود که رئیس‌جمهور ایران در صحن سازمان ملل در دست گرفت؛ تصویر رهبر شهید انقلاب و تصاویر دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب؛ تصاویری از شهیدانی که هر یک نماد بخشی از ملت بزرگ ایران هستند.

رئیس‌جمهور ایران، یاد و تصویر این شهیدان را به قلب همان تریبونی برد که باید خانه صلح، عدالت و دفاع از حقوق ملت‌ها باشد؛ تا جهان فراموش نکند که پشت هر عدد و آمار جنگ، یک انسان، یک خانواده، یک آرزو و یک زندگی وجود دارد.

در میان این تصاویر، فرشتگان میناب جایگاهی ویژه برای ما دارند؛ کودکانی که امروز نام و یادشان بر تارک کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا نشسته است:

«فرشتگان میناب»

ما اعضای کاروان «فرشتگان میناب» در ناگویا، از سخنان صریح، شجاعانه و عزتمندانه رئیس‌جمهور محترم در دفاع از ملت ایران و بازتاب مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

برای ما، این حضور و این یادآوری تنها گرامیداشت شهدای میناب نیست؛ ادای احترام به همه شهدای ایران است؛ از رهبر شهید انقلاب و شهدای عرصه دفاع از میهن گرفته تا دانش‌آموزان، زنان، مردان، کودکان، ورزشکاران، نیرو‌های نظامی و انتظامی و همه مردمی که در این سال‌ها جان خود را در راه ایران و دفاع از این سرزمین فدا کرده‌اند.

ما ورزشکاران، مربیان و اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران، امروز در میدان دیگری ایستاده‌ایم؛ میدان ورزش.

اما پرچمی که بر دوش ماست، همان پرچمی است که در روز‌های سخت، مردم ایران زیر سایه آن ایستاده‌اند.

ما برای مدال، برای افتخار و برای نام ایران می‌جنگیم؛ اما پیش از همه، برای ایران.

نام کاروان ما «فرشتگان میناب» است تا یادمان باشد که در پشت هر پیروزی، مسئولیتی بزرگ‌تر وجود دارد؛ مسئولیت پاسداشت نام و یاد کودکانی که فرصت رسیدن به فردا را پیدا نکردند.

امروز از ناگویا به میناب سلام می‌کنیم.

به فرشتگان شجره طیبه.

به کودکانی که پروازشان ناتمام ماند، اما نامشان ماندگار شد؛ و در کنار آنان، سر تعظیم فرود می‌آوریم در برابر نام و یاد همه شهدای ایران؛ شهیدانی که هر یک بخشی از تاریخ این سرزمین و روایتگر ایستادگی ملت ایران هستند.

ما باور داریم که ایران در برابر تهدید و زورگویی سر فرود نمی‌آورد و ملت ایران، با وجود همه سختی‌ها، ایستاده است.

همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم در سازمان ملل تأکید کرد، ایران نه از دفاع از خود هراس دارد و نه از گفت‌و‌گو و صلح گریزان است؛ اما زبان زور و تهدید، زبان ملت ایران نیست و نخواهد بود.

سازمان ملل باید خانه ملت‌ها باشد؛ خانه صلح، عدالت و کرامت انسانی، نه تریبونی برای تهدید ملت‌های مستقل.

فرشتگان میناب، امروز در ناگویا حاضرند.

نه فقط در قاب عکس‌ها.

بلکه در قلب تک‌تک اعضای کاروان ایران.

با یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و همه شهدای سرافراز ایران و با احترام به خانواده‌های داغدار آنان، راه خود را ادامه می‌دهیم و برای سربلندی نام ایران در میدان‌های آسیایی تلاش خواهیم کرد.

از رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع صریح و مقتدرانه از ملت ایران و یادآوری مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب و دیگر شهدای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی می‌کنیم و برای ایشان و همه خدمتگزاران ایران عزیز، سلامتی و توفیق مسئلت داریم.

از میناب تا ناگویا.

نام ایران، نام فرشتگان میناب و یاد شهیدان این سرزمین، زنده و سربلند خواهد ماند.

کاروان جمهوری اسلامی ایران

«فرشتگان میناب»

بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶

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بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مسعود پزشکاین رئیس جمهور تقدیر ورزشکاران کاروان ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
یکی از تیم‌های کاروان ورزشی ایران فوتبال امید بود که به بدترین شکلی از کره شمالی شکست خورد و حذف شد................
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
به به واقعا خوشحال کننده بود سخنرانی رییس جمهور. جواب ترامپ وحشی رو داد
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