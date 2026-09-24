رئیس‌جمهوری با انتقاد از انفعال کشور‌های اروپا مقابل آمریکا گفت: اقدامات اروپایی‌ها در موضوع اسنپ بک و برجام و قرار گرفتن زیر سایه اقدامات خصمانه باعث شد از چرخه تاثیرگذاری در تحولات بین‌المللی خارج شوند.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در جریان سفر به نیویورک برای حضور در مجموع عمومی سازمان ملل در دیدار آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، با انتقاد از انفعال کشور‌های اروپا مقابل آمریکا گفت: اقدامات اروپایی‌ها در موضوع اسنپ بک و برجام و قرار گرفتن زیر سایه اقدامات خصمانه باعث شد از چرخه تاثیرگذاری در تحولات بین‌المللی خارج شوند.

پزشکیان با اشاره به صحبت‌های دبیرکل ناتو درباره کمک کشور‌های اروپایی به آمریکا در جریان جنگ تصریح کرد: انتظار داریم کشور‌های اروپایی در رفتار‌های خود تجدیدنظر و استقلال خود را حفظ کنند. ما در جنگ اخیر از برخی کشور‌ها بی‌عملی دیدیم ولی بی‌طرفی ندیدیم.

رئیس‌جمهوری تأمین امنیت منطقه را وظیفه کشور‌های منطقه دانست و گفت: دخالت دولت‌های غربی باعث شد نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت کل دنیا تحت تاثیر قرار گیرد و اگر کسی دنبال علت اتفاقات اخیر است باید به رفتار‌های دولت‌های غربی دقت کند.

رئیس شورای اروپا در این دیدار خواستار نقش‌آفرینی در موضوع منطقه شد و پزشکیان پاسخ داد: اروپایی‌ها با قرار گرفتن پشت سر آمریکا خودشان را از این نقش‌آفرینی محروم کردند.