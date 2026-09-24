ترافیک سنگین در محور چالوس

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه خبر داد.

به گزارش تابناک سرهنگ ناصر قلی‌نیا گفت: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی افزود: تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس نیز روان گزارش شده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.