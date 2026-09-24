ثبت رکورد جدید جذب منابع در پیشخوانهای شهرنت بانک شهر
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، محمدعلی بخشیزاده، مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر، با اشاره به دستیابی پیشخوانهای شهرنت به رکورد ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب منابع و تثبیت آن، از تلاش و همراهی همکاران و راهبران این پیشخوانها قدردانی کرد.
بخشیزاده اظهار کرد: دستیابی به این رکورد، حاصل تلاش مستمر، پشتکار و همراهی تمامی همکاران و بهویژه راهبران پیشخوانهای شهرنت است.
وی افزود: این رکورد بدون تلاش و همراهی راهبران پیشخوانهای شهرنت محقق نمیشد و امیدواریم با تکیه بر این دستاورد، بتوانیم بیش از گذشته در ارائه خدمات به مشتریان موفق عمل کنیم.
علی نجفی، عضو هیاتمدیره شرکت توسعه و نوآوری شهر، نیز با تبریک این دستاورد، بر اهمیت همدلی و همکاری میان واحدهای مختلف مجموعه تأکید کرد.
نجفی ثبت این رکورد را نشاندهنده ظرفیت و توانمندی همکاران در بخشهای مختلف و حاصل یک کار تیمی و هدفمند دانست و با اشاره به نقش شرکت توسعه و نوآوری شهر در حوزه فناوری اطلاعات بانک شهر، این مجموعه را بازوی فناوری اطلاعات بانک عنوان کرد.