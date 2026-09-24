مخالفت وزیر انرژی آمریکا با ممنوعیت صادرات گازوئیل
به گزارش تابناک، پولیتیکو گزارش داد که روند قانونی چنین ممنوعیتی هنوز مشخص نیست، اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تمایل دارد تا پایان هفته این ممنوعیت را ارائه دهد.
چنین ممنوعیتی، در صورت اعمال، گستردهترین گام دولت ترامپ تاکنون برای کاهش هزینههای فزاینده سوخت خواهد بود و فشاری را که جمهوریخواهان پیش از انتخابات نوامبر که کنترل آنها بر کنگره را تهدید میکند، با آن مواجه هستند، برجسته میکند.
قیمت گازوئیل به دلیل تنشهای ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و همچنین جنگ اوکراین به بالاترین حد خود رسیده است؛ مسئلهای که خشم کشاورزان و سایر مصرفکنندگان این سوخت را در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر برانگیخته است.
ترامپ اوایل هفته جاری گفته بود که مشاوران خود را تشویق کرده است تا از ممنوعیت صادرات دیزل آمریکا حمایت کنند، زیرا جنگ علیه ایران و جنگ روسیه و اوکراین، قیمت سوخت را به سطوح بیسابقهای رسانده است. با این حال، چهرههای صنعت انرژی قاطعانه با محدودیتهای احتمالی صادرات مخالفند و میگویند که این محدودیتها فقط باعث کاهش قیمت کوتاهمدت میشوند و هزینههای سوخت را حتی بالاتر میبرند.
طبق اعلام انجمن اتومبیل آمریکا، قیمت خردهفروشی گازوئیل در آمریکا، به بالاترین حد خود صعود کرده و به رکورد بالای ۶.۵۰ دلار در هر گالن رسیده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمتهای آتی گازوئیل در آمریکا، پس از گزارش پولیتیکو به شدت ریزش کرد و بیش از ۷ درصد کاهش یافت و سپس بخشی از ضررها را جبران کرد. در همین حال، قیمتهای آتی بنزین اروپا افزایش یافت.
در این بین، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز چهارشنبه اظهار کرد ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط آمریکا کارساز نخواهد بود و میتواند به افزایش قیمت بنزین و سوخت جت منجر شود. چنین موضعی او را در تقابل با دونالد ترامپ قرار میدهد که حامی این ایده است.
اظهارات رایت حائز اهمیت است، زیرا مخالفت علنی یکی از اعضای کابینه با ترامپ در دولتی که مقامات ارشد آن عموما همسویی نزدیکی با مواضع رئیسجمهور داشتهاند، امری نسبتا نادر محسوب میشود.
قیمتهای بیسابقه سوخت برای ترامپ یک ریسک به شمار میرود، زیرا همحزبیهای جمهوریخواه او در تلاش هستند تا کنترل شکننده خود بر هر دو مجلس کنگره را در انتخابات سوم نوامبر حفظ کنند. با توجه به محدودیت عرضه جهانی گازوئیل و نبود راهکارهای آشکار و سریع برای کاهش قیمتها، دولت با درخواستهای جمهوریخواهانی مواجه است که در رقابتهای انتخاباتی فشرده حضور دارند و خواستار اقدام عملی هستند؛ موضوعی که هزینههای سوخت را به کانون یک چالش سیاسی گستردهتر برای این حزب تبدیل کرده است.
اگرچه بروک رالینز، وزیر کشاورزی آمریکا، نیز مسئله بالا بودن قیمت گازوئیل را با رئیسجمهور مطرح کرده است، اما سایر مقامات ارشد آمریکایی با ممنوعیت صادرات مخالف بودهاند. داگ برگوم، وزیر کشور آمریکا اظهار کرد چنین ممنوعیتی میتواند به اقدامات تلافیجویانه از سوی کشورهایی منجر شود که به آمریکا سوخت صادر میکنند؛ اقدامی که میتواند به ایالتهایی مانند کالیفرنیا آسیب برساند.
بر اساس گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران حوزه انرژی نیز با این نظر موافق هستند که ممنوعیت صادرات خطر افزایش قیمت سوخت را به همراه دارد، زیرا مازاد عرضه داخلی ناشی از آن، پالایشگاهها را ناچار به کاهش سرعت تولید خواهد کرد.
منبع: ایسنا