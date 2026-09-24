هیچ قدرتی نمیتواند ایران را نابود کند، کشور ما ریشه در تاریخ دارد
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حاشیه سازمان ملل متحد افزود: متن سخنانی که پیش از سفر برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل آماده شده بود، با توجه به سخنان رئیسجمهور آمریکا از آن (متن) بگذریم و مجبور شدیم در صحن سازمان ملل نوع گفتار درباره خودمان، رفتار آمریکا و اقداماتی که اسرائیل انجام میدهد، تغییر دهیم.
پزشکیان ادامه داد: بر مبنای سخنانی که از سوی رئیسجمهور آمریکا مطرح شد، لازم بود در صحن سازمان ملل، در حد فرصت و زمان در اختیار داشتیم، درباره اقدامات آمریکا و همچنین عملکرد اسرائیل در منطقه سخن گفته شود.
وی با ایرن این که اسرائیل دارد نسل کشی میکند، ادامه داد: آنها دارند خلاف تمام قوانین بین المللی عمل میکنند آنها راحت ترور میکنند، از زمانی که ما آمدهایم خیلی از فرماندهان، دانشمندان و رهبر ما، وزیران و مردم بی دفاع را ترور کردهاند، و مدعی هستند که ایران تروریست است.
رئیس جمهور ادامه داد: کارها و ترورهایی که در لبنان و غزه انجام میدهند شرم اور است یعنی وجدان آدمی که این رفتار را میبینید بشدت احساس خشم و کدورت و نفرت میکند ولی در ظاهر میآیند دم از انسانیت و حقوق بشر میزنند.
پزشکیان اظهار کرد: غم انگیزتر این که عدهای از ایرنیان ما در خارج هستند بااینها هم صدا میشوند در حالیکه کسانی که ایرانی نیستد و در خارج زندگی میکنند با قربانیان و کشته شدگان (ما) ابراز همدردی میکنند؛ و لی برخی از ایرنیان یه جور دیگر حرف میزنند ادم نمیدونه به انها چی بگه.
وی افزود: اقدامات آمریکا با قوانین بینالمللی و چارچوبهای انسانی سازگار نیست و این کشور در سالهای اخیر رویکرد مبتنی بر زور را در نقاط مختلف جهان دنبال کرده است که نمونههایی از آن را در ونزوئلا، کوبا و گرینلند شاهد بودهایم.
رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه چنین رویکردی از سوی آمریکا تا این حد سابقه نداشته است، اظهار کرد: اگرچه ایالات متحده همواره چنین نگاهی را دنبال کرده، اما کمتر شاهد آن بودهایم که این رویکرد تا این اندازه عریان بیان شود و حتی از نابودی یک کشور سخن به میان آید.
وی تأکید کرد: ایران کشوری با ریشههای عمیق تاریخی است و نمیتوان آن را نابود کرد. ملت ایران با وجود همه فشارها همچنان در صحنه حضور دارد و این ایستادگی شایسته قدردانی است. امیدوارم مسئولان نیز بتوانند در برابر این مردم سربلند باشند و شرمنده آنان نشوند.
وی با اشاره به وضعیت انسانی در غزه و لبنان اظهار کرد: مشاهده تصاویر و گزارشهای مربوط به رنج و کشتهشدن غیرنظامیان، برای هر انسان آزادهای دردناک است؛ در حالی که همزمان شاهد طرح ادعاهایی درباره انسانیت و حقوق بشر از سوی اسرائیلیها هستیم.
پزشکیان در ادامه با اشاره به واکنش برخی ایرانیان خارج از کشور به تحولات منطقه گفت: متأسفانه برخی ایرانیان خارج از کشور در این موضوع با جریانهایی همصدا شدهاند، در حالی که کسانی که خارجی هستند و ایرانی نیستند با قربانیان و کسانی که جانشان را از دست دادند، ابراز همدردی میکنند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارهای دیپلماتیک هیأت ایرانی در حاشیه نشست سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، جلسات مختلفی با مسئولان و مقامات کشورها از جمله نخست وزیر عراق و رئیس جمهور سوئیس برگزار شد و تفاهمها و زمینههای همکاری خوبی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: وجود ما در اینجا لازم و ضروری بود، هم ربای گفتوگو کردن هم برای دفاع از حقانیت موضع مردم مقتدر و مظلوم ما موثر بوده و امیدوارم در ادامه بتونیم هیمن راه را ادامه دهیم.
وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدارها و گفتوگوهای سازندهای با همتایان خود از کشورهای مختلف داشته و بخشی از این رایزنیها همچنان در حال انجام است.
منبع: ایرنا