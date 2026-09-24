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پزشکیان:

هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را نابود کند، کشور ما ریشه در تاریخ دارد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ایرانی با توجه به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: هیچ کس (هیج قدرتی) نمی‌تواند ایران را نابود کند و کشور ما ریشه در تاریخ دارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۶۷
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حاشیه سازمان ملل متحد افزود: متن سخنانی که پیش از سفر برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل آماده شده بود، با توجه به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا از آن (متن) بگذریم و مجبور شدیم در صحن سازمان ملل نوع گفتار درباره خودمان، رفتار آمریکا و اقداماتی که اسرائیل انجام می‌دهد، تغییر دهیم.

 

پزشکیان ادامه داد: بر مبنای سخنانی که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد، لازم بود در صحن سازمان ملل، در حد فرصت و زمان در اختیار داشتیم، درباره اقدامات آمریکا و همچنین عملکرد اسرائیل در منطقه سخن گفته شود.

 

وی با ایرن این که اسرائیل دارد نسل کشی می‌کند، ادامه داد: آنها دارند خلاف تمام قوانین بین المللی عمل می‌کنند آنها راحت ترور می‌کنند، از زمانی که ما آمده‌ایم خیلی از فرماندهان، دانشمندان و رهبر ما، وزیران و مردم بی دفاع را ترور کرده‌اند، و مدعی هستند که ایران تروریست است.

 

 رئیس جمهور ادامه داد: کار‌ها و ترور‌هایی که در لبنان و غزه انجام می‌دهند شرم اور است یعنی وجدان آدمی که این رفتار را می‌بینید بشدت احساس خشم و کدورت و نفرت می‌کند ولی در ظاهر می‌آیند دم از انسانیت و حقوق بشر می‌زنند.

 

پزشکیان اظهار کرد: غم انگیزتر این که عده‌ای از ایرنیان ما در خارج هستند بااین‌ها هم صدا می‌شوند در حالیکه کسانی که ایرانی نیستد و در خارج زندگی می‌کنند با قربانیان و کشته شدگان (ما) ابراز همدردی می‌کنند؛ و لی برخی از ایرنیان یه جور دیگر حرف می‌زنند ادم نمی‌دونه به ان‌ها چی بگه.

 

وی افزود: اقدامات آمریکا با قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی سازگار نیست و این کشور در سال‌های اخیر رویکرد مبتنی بر زور را در نقاط مختلف جهان دنبال کرده است که نمونه‌هایی از آن را در ونزوئلا، کوبا و گرینلند شاهد بوده‌ایم.

 

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه چنین رویکردی از سوی آمریکا تا این حد سابقه نداشته است، اظهار کرد: اگرچه ایالات متحده همواره چنین نگاهی را دنبال کرده، اما کمتر شاهد آن بوده‌ایم که این رویکرد تا این اندازه عریان بیان شود و حتی از نابودی یک کشور سخن به میان آید.

 

وی تأکید کرد: ایران کشوری با ریشه‌های عمیق تاریخی است و نمی‌توان آن را نابود کرد. ملت ایران با وجود همه فشار‌ها همچنان در صحنه حضور دارد و این ایستادگی شایسته قدردانی است. امیدوارم مسئولان نیز بتوانند در برابر این مردم سربلند باشند و شرمنده آنان نشوند.

 

وی با اشاره به وضعیت انسانی در غزه و لبنان اظهار کرد: مشاهده تصاویر و گزارش‌های مربوط به رنج و کشته‌شدن غیرنظامیان، برای هر انسان آزاده‌ای دردناک است؛ در حالی که همزمان شاهد طرح ادعا‌هایی درباره انسانیت و حقوق بشر از سوی اسرائیلی‌ها هستیم.

 

پزشکیان در ادامه با اشاره به واکنش برخی ایرانیان خارج از کشور به تحولات منطقه گفت: متأسفانه برخی ایرانیان خارج از کشور در این موضوع با جریان‌هایی هم‌صدا شده‌اند، در حالی که کسانی که خارجی هستند و ایرانی نیستند با قربانیان و کسانی که جانشان را از دست دادند، ابراز همدردی می‌کنند.

 

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار‌های دیپلماتیک هیأت ایرانی در حاشیه نشست سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، جلسات مختلفی با مسئولان و مقامات کشور‌ها از جمله نخست وزیر عراق و رئیس جمهور سوئیس برگزار شد و تفاهم‌ها و زمینه‌های همکاری خوبی مورد بررسی قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: وجود ما در اینجا لازم و ضروری بود، هم ربای گفت‌و‌گو کردن هم برای دفاع از حقانیت موضع مردم مقتدر و مظلوم ما موثر بوده و امیدوارم در ادامه بتونیم هیمن راه را ادامه دهیم. 

 

وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای با همتایان خود از کشور‌های مختلف داشته و بخشی از این رایزنی‌ها همچنان در حال انجام است.

 

منبع: ایرنا

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمریکا سازمان ملل رژیم صهیونیستی مجمع عمومی سازمان ملل
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