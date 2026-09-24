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کد خبر: ۱۳۹۵۷۶۵
بازدید: ۳۹۰۶

عکس: استقبال ترامپ از شی جین‌پینگ در پایگاه اندروز

ترامپ، در پایگاه مشترک اندروز از «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین و همسرش استقبال کرد. این سفر رسمی سه‌روزه شامل مراسم تشریفات در کاخ سفید، سان دیدن از نیروها، ضیافت شام دولتی و نشست‌های دوجانبه خواهد بود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین آمریکا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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