عکس: استقبال ترامپ از شی جین‌پینگ در پایگاه اندروز

ترامپ، در پایگاه مشترک اندروز از «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین و همسرش استقبال کرد. این سفر رسمی سه‌روزه شامل مراسم تشریفات در کاخ سفید، سان دیدن از نیروها، ضیافت شام دولتی و نشست‌های دوجانبه خواهد بود.