وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک با تیم پاکستانی به ریاست محمد اسحاق دار دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار و گفتگوی عراقچی و اسحاق دار در نیویورک

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

عراقچی و هیات ایرانی به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک به سر می‌برند.

منبع: ایسنا