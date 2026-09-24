دیدار و گفتگوی عراقچی و اسحاق دار در نیویورک
وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک با تیم پاکستانی به ریاست محمد اسحاق دار دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۶۴| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کردند.
عراقچی و هیات ایرانی به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشستهای مجمع عمومی در نیویورک به سر میبرند.
منبع: ایسنا
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