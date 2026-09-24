رکوردشکنی فریبنده سینما با رضا عطاران زن پوش؛ 217 هزار نفر در یک روز!
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کاهش قدرت خرید تماشاگران سینما باعث شده تا رکورد فروش در روز سه شنبه که بهای بلیت سینما به جای 180 هزار تومان، 90 هزار تومان است، شکسته شود و البته واضح است که این رکوردشکنی نتیجه چیزی جزو فروش فیلمهای کمدی به ویژه بازگشت عطاران به پرده سینما نبوده است.
حضور رضا عطارانِ «زن پوش» در فیلم «خانم والده» اثر سهیل موفق و تهیه کننده عامریان اصطلاحاً کار کرده و در سینماها در نخستین هفته اکران، هر روز روندی صعودی داشت تا هفته پایانی تابستان، با سهم 60 درصدی از کل فروش گیشههای سینما، پرفروشترین هفته سینما در یک سال اخیر شود و گمان میرود با توجه به وضعیت اکران بتواند صدر جدول فروش سال را نیز بگیرد. فیلم «خانم والده» البته ابتدا بدون محدودیت سنی اکران شد اما پس از نقدهایی، با توجه به محتوای اثر که شوخیهای دوپهلوی جنسی متعددی دارد، بعد از چند روزه رده سنی منفی 15 سال را روی پوسترش در سامانهٔ سمفا نقش بسته است؛ هرچند بعید است تاثیری در فروشش داشته باشد و چه بسا تبلیغش شود!
کیک فروش سینما چگونه توزیع شد؟
آخرین روز تابستان سینماهای کشور با جذب بیش از 217 هزار مخاطب و 19 میلیارد و 800 میلیون فروش، پرمخاطب ترین و پرفروش ترین روز امسال سینمای ایران بود. رکورد پرمخاطب ترین روز سال 1405 پیش از این در 20 شهریور (روز سینما) با 151 هزار تماشاگر ثبت شده بود و اکنون با 65 هزار مخاطب بیشتر شکسته شد و بعید نیست با تبلیغات دهان به دهان در سه شنبه هفته آینده باز هم این رکورد جابجا شود.
خانم والده با فروش هفتگی و ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و فروش کل ۵۰ میلیارد تومان جایگاه شش فروش در سال را به دست آورده و به سرعت به سمت صدر جدول فروش سال میرود. اسکورت با فروش هفتگی ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و فروش کل ۳۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، زنده شور با فروش هفتگی ۹ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان و فروش کل ۱۷۴ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان، استخر با فروش هفتگی ۷ میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان و فروش کل ۱۵۷ میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان، سفینه نجات با فروش هفتگی ۵ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان و فروش کل ۲۷ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان، ناپلئون در باغ آلبالو با فروش هفتگی ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و فروش کل ۱۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان و جانشین با فروش هفتگی یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان و فروش کل میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان سبد فروش سینما را به خود اختصاص دادند.
فروش فریبنده یک روزه در مقابل ریزش تاریخی شش ماهه
این مدل فروش در روز سه شنبه که نشان میدهد قیمت 180 هزار تومانی بلیت سینما برای تماشاگران گران است، باعث شده پیشنهادهایی برای افزایش قدرت خرید تماشاگران مطرح شود. از آن جمله، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی روزهای اخیر پیشنهاد اختصاص اعتبار سالانه یک میلیون تومانی به هر ایرانی برای تماشای فیلمهای خانوادهمحور و حمایت از سینماداران را مطرح کرد. البته واضح است که در این شرایط و جنگ اقتصادی که به راه افتاده، دولت و دیگر نهادها توان اختصاص چنین یارانهای را ندارند اما اگر چنین اتفاقی میافتد میتوانست شرایط ایده آلی برای آوردن بخش وسیعی از مردم به سالنهای سینما باشد.
واقعیت آن است که با وجود این رکوردشکنی، اوضاع اقتصاد سینما خوب نیست. در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، فروش کل حدود ۳۳ فیلمی که روی پرده رفته بودند، به ۱۰۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود و ۱۲ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر هم برای تماشای فیلمها بلیت خریدند که این رقم تقریباً نصف تماشاگران ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ بود. در نیمه اول امسال، ۲۲ فیلم در سینماها اکران شدند که فروش مجموع آنها به رقم ۶۶۴ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان رسیده است. در این مدت حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به تماشای فیلمهای اکران شده نشستند و این آمار کاهش ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری تماشاگر سینما نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان میدهد.
شواهد نشان میدهد جنگ چهل روزه تاثیر عمدهای در فروش سینما داشته و نه تنها باعث شده بود مردم از شهرهای بزرگ و سالنهای سینما فاصله بگیرند، بلکه در ایامی که آتش جنگ فروکش کرد نیز متاثر از شرایط اقتصادی، رفتار مردم نسبت به هزینه کرد در بخشهایی چون فرهنگ و سرگرمی که جزو نیازهای ضروری نیست به شدت محتاطانه شود اما اتفاقی که این هفته رخ داد نشان داد کمدی میتواند قلابی باشد که حتی در این شرایط تماشاگران را به سینما بکشد.
۱. کمبود شدید شادی و نشاط در جامعه به سبب گرانی و شرایط جنگی و آزادی های اجتماعی
۲.به شدت گران بودن بلیط کنسرتها ، تئاتر ها، مرکز ورزشی مثل استخر و باشگاه ورزشی
۳. در انحصار بودن مجوزها و امکانات و تسهیلات تولیدات هنری
۴. تبلیغات فریبنده رسانه ها در بزرگنمایی جالب بودن و جذابیت فیلم های سینمایی