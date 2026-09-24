عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطرهانگیز اخبار
تصویری از سنگ مزار قاسم افشار؛ گوینده خاطرهانگیز اخبار منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۵۲| |
14395 بازدید
به گزارش تابناک، انتشار تصویری از سنگ مزار قاسم افشار، گوینده پیشکسوت اخبار در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر خاطره صدای آشنای این چهره قدیمی تلویزیون را برای مخاطبان زنده کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۶
خدا رحمتش کند. مرحوم قاسم افشار در مقطع کارشناسی روانشناسی بالینی هم کلاس من در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود و روزهایی که کلاس داشتیم در ساعات فراغت با کری خوانی همیشگی برای هم ، باهم پینگ پنگ بازی می کردیم و چه خوب هم بازی می کرد این جوان خوش صدایِ خوش سیمایِ با اخلاق.
انسان به تمام معنا، شریف که تا آخرین لحظه بر اصول خود و حق مردم پایبند ماند...
💝🌹❤️💙🩵🩷😓💖💚👏👏👏👏❤️🔥
روحش شاد و راهش پررهرو و یادش گرامی باد...
💝🌹❤️💙🩵🩷😓💖💚👏👏👏👏❤️🔥
روحش شاد و راهش پررهرو و یادش گرامی باد...
رحمةالله تعالی علیه. خدایش بیآمرزد. دیگر گویندیه خبری در سطح او نیامد.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟