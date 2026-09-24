به گزارش تابناک، انتشار تصویری از سنگ مزار قاسم افشار، گوینده پیشکسوت اخبار در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر خاطره صدای آشنای این چهره قدیمی تلویزیون را برای مخاطبان زنده کرد.