En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار

تصویری از سنگ مزار قاسم افشار؛ گوینده خاطره‌انگیز اخبار منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۵۲
| |
14395 بازدید
|
۱۶
قاسم افشار

به گزارش تابناک، انتشار تصویری از سنگ مزار قاسم افشار، گوینده پیشکسوت اخبار در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر خاطره صدای آشنای این چهره قدیمی تلویزیون را برای مخاطبان زنده کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قاسم افشار گونیده خبر سنگ مزار
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یاد و خاطره قاسم افشار در کلام ۵ گوینده خبر
جزئیات مراسم تشییع پیکر قاسم افشار
ناگفته‌هایی از زندگی قاسم افشار
علت کم کار شدن «قاسم افشار» چه بود؟
قاسم افشار گوینده خبر تلویزیون درگذشت
توصیف فواد بابان از قاسم افشار
مراسم تشییع پیکر قاسم افشار آغاز شد
علت خداحافظی قاسم افشار به روایت فواد بابان
تصاویر کمتر دیده شده از مرحوم افشار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Canada
|
۰۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
2
16
پاسخ
لعنت به این دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
26
پاسخ
روحش شاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
24
پاسخ
خیلی دوست داشتیم خدا رحمتت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
20
پاسخ
خدا رحمتش کند. مرحوم قاسم افشار در مقطع کارشناسی روانشناسی بالینی هم کلاس من در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود و روزهایی که کلاس داشتیم در ساعات فراغت با کری خوانی همیشگی برای هم ، باهم پینگ پنگ بازی می کردیم و چه خوب هم بازی می کرد این جوان خوش صدایِ خوش سیمایِ با اخلاق.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
17
پاسخ
رحمت الله علیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
2
3
پاسخ
تاریخ فوتش ناحواناست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
1
14
پاسخ
انسان به تمام معنا، شریف که تا آخرین لحظه بر اصول خود و حق مردم پایبند ماند...

💝🌹❤️💙🩵🩷😓💖💚👏👏👏👏❤️‍🔥

روحش شاد و راهش پررهرو و یادش گرامی باد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
9
پاسخ
رحمةالله تعالی علیه. خدایش بیآمرزد. دیگر گویندیه خبری در سطح او نیامد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
9
پاسخ
روحش شاد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
13
پاسخ
خداوند تو را در غنی رحمت خود قرار دهد انشاالله تورا یکی از همسایگان حضرت محمد مصطفی وامام علی و خانواده آنها قرار دهد انشاالله چه صدای دل نشینی داشتی آقای افشار عزتمان بودی در صداوسیما برای کل دنیا کار دنیا همین است خوشا به حالت راحت شدی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
زبان بدن معنادار پزشکیان در امروز صبح: باز هم...
گواهینامه رانندگی ۹ برابر گران شد
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r68
tabnak.ir/005r68