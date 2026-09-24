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عکس: مهرماه فراق؛ پیام بزرگوارانه رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب: شایسته است هم‌نوا با مادران و پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بداریم
کد خبر: ۱۳۹۵۷۵۱
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجبی خامنه‌ای در بخشی از پیام آغاز سال تحصیلی فرمودند: شایسته است هم‌نوا با مادران و پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بداریم. امسال روزهای خاطره‌ساز ابتدای سال تحصیلی، برای ما غمی از فراق فرزندان سفرکرده‌مان را تازه می‌سازد. ۳۱/شهریور/۱۴۰۵

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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای آغاز سال تخصیلی بازگشایی مدارس میناب شهادت ماکان نصیری
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