محاکمه ترامپ و آمریکا در قلب نیویورک!

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در پاسخ به اظهارات تند دونالد ترامپ، سخنرانی قدرتمندی ایراد کرد که مورد تحسین گسترده گروه‌های سیاسی داخل کشور و رسانه‌های جهان قرار گرفت.

ترامپ روز گذشته در اظهاراتی فریبکارانه در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را «حامی شماره یک تروریسم» خوانده و تهدید کرده بود که یا با تهران توافق می‌کند یا ایران را نابود خواهد کرد. پزشکیان با اشاره مستقیم به این سخنان گفت: «رئیس‌جمهور آمریکا ما را تروریست خواند، اما ما قربانی تروریسم هستیم. همان‌طور که تاکنون در برابر زورگویی سر خم نکرده‌ایم، باز هم ایران در برابر زورگویان و قلدرها خواهیم ایستاد و قدرتمندانه به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.»

این نخستین واکنش رسمی رییس جمهور یک کشور در حال جنگ با آمریکاست که در مجمع عمومی سازمان ملل و در قلب نیویورک چنین پاسخ محکمی به رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌دهد و او را به محاکمه نزد افکار عمومی جهان می کشاند.

رویکرد و سخنان دقیق، مستدل و عزتمندانه پزشکیان مورد تأیید و حمایت طیف‌های مختلف سیاسی در ایران قرار گرفته و همه به او دست‌مریزاد گفتند.

یکی از اقدامات تأثیرگذار او، بالا بردن تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی (که در پی ترور آمریکایی‌ها ناجوانمردانه در دفتر کار و با زبان روزه به شهادت رسیدند) و نشان دادن تصاویر کودکان مدرسه شهدای شجره طیبه میناب بود که در حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، مظلومانه به سهادت رسیدند؛ بود. این اقدام ارزشمند بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا پیدا کرد و ایران را به‌عنوان ملتی مظلوم و قربانی حملات وحشیانه معرفی کرد.

پزشکیان تأکید کرد که ایران پاسخ قدرتمندی به این جنایات داده و در آینده نیز خواهد داد.

او به تاریخ دویست‌ساله ایران در عدم شروع هرگونه جنگی اشاره کرد و گفت در این مدت ایران به هیچ کشوری حمله نکرده و تنها از تمامیت ارضی خود دفاع کرده است. در مقابل، آمریکا از سال ۱۹۴۵ تاکنون در بیش از ۴۰ کشور مداخله نظامی، بمباران یا حمله مستقیم انجام داده است.

پزشکیان با انتقاد تند از سیاست‌های دوگانه غرب گفت: «بمب اتم و سلاح‌های کشتار جمعی در دست اسرائیل است، اما بازرسی‌ها فقط در ایران انجام می‌شود. اسرائیل عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و هرگز اجازه بازرسی نداده، اما ایران را تحریم می‌کنند. اسرائیل می‌کشد، اما ایران تحریم می‌شود.»

او تأکید کرد هر کشوری برای مقاومت در برابر زورگویی قدرت‌های بزرگ باید قوی باشد و ملت ایران نیز با قدرت از خود دفاع می‌کند. پزشکیان در عین حال اعلام کرد ایران آماده مذاکره از موضع عزت است، اما زبان زور را نمی‌پذیرد.

رسانه‌های جهان این سخنرانی را «قاطع»، «تاریخی» و «چالشی» توصیف کردند. نیویورک‌تایمز، الجزیره، رویترز و بسیاری از رسانه‌های عربی بخش‌های مربوط به مظلومیت ایران، انتقاد از استانداردهای دوگانه و آمادگی برای دیپلماسی را برجسته کردند. نماینده آمریکا پس از طرح انتقادات تند پزشکیان به رویکرد آمریکایی ها و رییس جمهور دیوانه این کشور، سالن را ترک کرد و هیئت رژیم صهیونیستی نیز غایب بود.

پزشکیان با این سخنرانی، مجمع عمومی سازمان ملل را به محلی برای محاکمه آمریکا و اسرائیل و اقدامات جنایتکارانه‌شان تبدیل کرد. ایرانیان امروز خوشحالند که رئیس‌جمهورشان در قلب آمریکا، صدای حقانیت ملت را بلند کرد و نشان داد ایران نه تسلیم می‌شود و نه از دفاع از خود دست می‌کشد. آقای رییس جمهور خداقوت؛ دستمریزاد