مردم ایران با دست پزشکیان به رئیسجمهور آمریکا سیلی زدند
سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: مردم شریف ایران با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیسجمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۴۹| |
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به گزارش تابناک، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرماندۀ قرارگاه خاتمالانبیا در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: سخنان رئیسجمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، صدای رسای ملت مبعوثشده و سربلند ایران بود. مردم شریف ما با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیسجمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.
نیروهای مسلح، همنوا و همصدا با مردم و رئیسجمهور محترم اعلام میکنند: انتقام خون امام شهیدمان و کودکان میناب ادامه خواهد داشت و تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچیک از حامیان متجاوزان، امنیت نخواهند داشت.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِ
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