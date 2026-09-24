سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: مردم شریف ایران با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.

به گزارش تابناک، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرماندۀ قرارگاه خاتم‌الانبیا در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: سخنان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، صدای رسای ملت مبعوث‌شده و سربلند ایران بود. مردم شریف ما با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.

نیروهای مسلح، همنوا و همصدا با مردم و رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌کنند: انتقام خون امام شهیدمان و کودکان میناب ادامه خواهد داشت و تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچ‌یک از حامیان متجاوزان، امنیت نخواهند داشت.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِ