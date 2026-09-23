واکنش وزیر جنگ اسرائیل به اظهارات الشرع درباره جولان اشغالی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به سخنرانی رئیس‌جمهور دولت موقت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره جولان اشغالی واکنش نشان داد و ادعا کرد جولان تحت حاکمیت همیشگی این رژیم خواهد ماند.

به گزارش تابناک، یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به سخنان روز چهارشنبه احمد الشرع (محمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه در مورد جولان اشغالی واکنش نشان داد و گفت: بلندی‌های جولان تحت حاکمیت اسرائیل قرار دارد، بخشی جدایی‌ناپذیر از اسرائیل است و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.

کاتس اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد سوریه به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل شود و برای جلوگیری از آن، با هر آنچه لازم باشد اقدام خواهیم کرد.

وی تأکید کرد نظامیان صهیونیست تا زمانی که به گفته او «تهدید جهادی» علیه مرزها و مناطق مسکونی رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد، از جبل‌الشیخ و منطقه امنیتی در جنوب سوریه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر همچنین سوریه را تهدید کرد که در صورت حمله به نظامیان صهیونیست یا اراضی اشغالی از خاک سوریه، با پاسخ این رژیم مواجه خواهد شد و هر منطقه‌ای را که در واکنش به چنین حمله‌ای تحت کنترل بگیرد، برای همیشه در اختیار خود نگه خواهد داشت.

منبع: ایسنا