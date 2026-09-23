واکنش سخنگوی سپاه به سخنرانی پزشکیان
سخنگوی سپاه تأکید کرد: رئیس جمهور امروز در قلب نظام استکبار، پیام قدرت، غرور، عزت و امید ملتی را بازتولید کرد که هفت ماه مثل کوه، اقتدار را در اوج مظلومیت، پیش چشم مردم دنیا تصویر کردهاند
کد خبر: ۱۳۹۵۷۴۶| |
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به گزارش تابناک، سخنگوی سپاه در پیامی در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد: رئیس جمهور امروز در قلب نظام استکبار، پیام قدرت، غرور، عزت و امید ملتی را بازتولید کرد که هفت ماه مثل کوه، اقتدار را در اوج مظلومیت، پیش چشم مردم دنیا تصویر کردهاند
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