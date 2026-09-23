واکنش سخنگوی سپاه به سخنرانی پزشکیان

سخنگوی سپاه تأکید کرد: رئیس جمهور امروز در قلب نظام استکبار، پیام قدرت، غرور، عزت و امید ملتی را بازتولید کرد که هفت ماه مثل کوه، اقتدار را در اوج مظلومیت، پیش چشم مردم دنیا تصویر کرده‌اند

به گزارش تابناک، سخنگوی سپاه در پیامی در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد: رئیس جمهور امروز در قلب نظام استکبار، پیام قدرت، غرور، عزت و امید ملتی را بازتولید کرد که هفت ماه مثل کوه، اقتدار را در اوج مظلومیت، پیش چشم مردم دنیا تصویر کرده‌اند