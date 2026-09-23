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ترامپ پوتین را به نشست گروه ۲۰ در باشگاه گلف دعوت کرد

رئیس‌جمهور آمریکا همتای روسیه‌ای خودش را به نشست گروه ۲۰ در باشگاه گلف خود دعوت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۴۴
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ترامپ و پوتین

به گزارش تابناک، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آن کشور ولادیمیر پوتین را به نشست گروه ۲۰ که قرار است ماه دسامبر در میامی برگزار شود، دعوت کرده است.

در ماه آوریل شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ترامپ قصد دارد رئیس‌جمهور روسیه را به این نشست دعوت کند؛ نشستی که قرار است در باشگاه گلف رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شود.

روبیو نخستین مقام آمریکایی است که به‌طور علنی این خبر را تأیید کرده است. او روز چهارشنبه در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت: «اگر فقط با افرادی دیدار کنید که با آنها موافق هستید، این دیدارها بسیار خوب و خوشایند خواهند بود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

«برای حل مشکلات، باید با افرادی دیدار کنید که با آنها اختلاف نظر دارید یا ممکن است با آنها مسائلی داشته باشید.

«بنابراین، ما رئیس‌جمهور پوتین را به نشست گروه ۲۰ دعوت کرده‌ایم. فکر می‌کنیم این فرصتی برای اوست تا نه‌فقط با رئیس‌جمهور [ترامپ]، بلکه با دیگر رهبران جهان نیز تعامل داشته باشد.

«امیدواریم او این دعوت را بپذیرد. اگر این اتفاق بیفتد، در ماه دسامبر فرصتی برای این کار وجود خواهد داشت.»

ترامپ همچنین در سپتامبر ۲۰۲۵ گفته بود که ممکن است شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، را نیز به این نشست دعوت کند.

منبع: فارس

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آمریکا ترامپ ولادیمیر پوتین روسیه اجلاس G20 گروه 20
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