عکس: وداع باشکوه مردم قم با پیکر حضرت آیتالله شبیری زنجانی
همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر حضرت آیتالله شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، مردم متدین و قدرشناس شهر قم با حضور گسترده و پرشور خود، این عالم ربانی را تا خانه ابدی بدرقه کردند.
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برچسبها:عکس خبری تشییع پیکر بزرگداشت حضرت آیتالله شبیری زنجانی
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