عکس: تشییع پیکر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی

هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، مردم متدین و قدرشناس شهر قم با حضور گسترده و پرشور خود، این عالم ربانی را تا خانه ابدی بدرقه کردند.