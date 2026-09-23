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کد خبر: ۱۳۹۵۷۴۳
بازدید: ۶۷۲۶

عکس: تشییع پیکر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی

هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، مردم متدین و قدرشناس شهر قم با حضور گسترده و پرشور خود، این عالم ربانی را تا خانه ابدی بدرقه کردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تشییع پیکر بزرگداشت حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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