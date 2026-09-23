بازتاب جهانی سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب گسترده‌ای را در رسانه‌های انگلیسی‌زبان به دنبال داشته است؛ اظهاراتی که بر تروریسم و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران متمرکز بود.

به گزارش تابناک، روزنامه «نیویورک تایمز» با اشاره به حضور مقتدرانه رئیس‌جمهور ایران در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: در تاریخ ۸۱ ساله این مجمع، اولین بار بود که رئیس‌جمهوری که جنگی علیه کشورش به راه افتاده، جهت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حاضر شده است. مسعود پزشکیان تاکید کرد که ایران جهت خاتمه جنگ علیه کشورش آماده دیپلماسی است، اما هرگز محدودیت‌ها را علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورش نخواهد پذیرفت.

روزنامه «واشنگتن پست» ضمن مقایسه سخنرانی رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: سخنرانی مسعود پزشکیان درحالی انجام شد که جنگ آمریکا علیه ایران همچنان در جریان است و این سخنرانی یک روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ، ایران را با «نابودی» تهدید کرد.

روزنامه «فایننشال تایمز» بخشی از سخنرانی پزشکیان را برجسته کرده که او با نشان دادن تصاویری، جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران را به تصویر کشید. این روزنامه انگلیسی نوشت: رئیس‌جمهور ایران تصاویری از قربانیان ایرانی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورش را در دست داشت و اندکی پس از شروع سخنرانی او، هیات آمریکایی محل سخنرانی را ترک کردند.

روزنامه «تلگراف» هم تاکید کرد: طرف آمریکایی سخنرانی مسعود پزشکیان را برنتابید و هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور ایران که به جنگ آمریکا علیه ایران پرداخت، محل نشست مجمع عمومی سازمان ملل را با عصبانیت ترک کردند.

روزنامه «گاردین» ضمن آنکه سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل را «جسورانه» خواند، نوشت: این اولین سخنرانی مسعود پزشکیان از زمان آغاز جنگ تمام‌عیار ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران بود و بارها تاکید کرد که ایران هرگز در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد.

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به بخش دیگری از سخنرانی مسعود پزشکیان با محوریت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد پرداخت و گزارش داد: رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد که او از ایرانی آمده است که در واقع، آمریکا و اسرائیل یک مدرسه را بمباران کردند و این کودکان زیر بمب‌هایی با سلاح‌های استفاده‌شده توسط ایالات متحده و اسرائیل جان باختند.

شبکه خبری «بی‌بی‌سی» نیز به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حین سخنرانی مسعود پزشکیان اشاره کرد و گزارش داد: رئیس‌جمهور ایران صراحتا گفت که ملت ایران در برابر زور سر خم نخواهد کرد و متجاوزان را پشیمان خواهد کرد.

شبکه خبری «سی‌ان‌بی‌سی» گزارش داد: حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل تاریخی است زیرا هیچ رهبر یا رئیس‌جمهور دیگری تاکنون در حالیکه کشورش به‌طور فعال در جنگ با ایالات متحده است، شخصا در سازمان ملل سخنرانی نکرده است. او همچنین سخنرانی خود را با در دست گرفتن عکس‌هایی از کودکانی که توسط بمب‌های ایالات متحده و اسرائیل کشته شده‌اند، آغاز کرد.

شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» نیز با اشاره به دفاع رئیس‌جمهور ایران از مواضع کشورش گزارش داد: رئیس‌جمهور پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش قربانی تروریسم بوده است.

خبرگزاری «رویترز» هم به تاب‌آوری و مقاومت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و گزارش داد: پزشکیان در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که در جنگ آمریکا تسلیم نخواهد شد، اما برای پایان این جنگ به دیپلماسی باور دارد.