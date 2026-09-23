دستیار رهبر انقلاب: پزشکیان نماینده شایسته ایرانیان بود

به گزارش تابناک، محمد مخبر، مشاور ور دستیار رهبر انقلاب، در حمایت و پاسداشت مواضع محکم، مستدل و مقتدرانه دکتر مسعود پزشکیان رییس‌جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در صفحه شخصی خود نوشت:

جناب آقای دکتر پزشکیان امروز در مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده شایسته و صدای همه ایرانیان بود؛ قاطع، مستدل و با منطق در دفاع تمام قد از ایران عزیز.

پیام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روشن بود: دربرابر قلدر سر خم نکرده، شهدایمان را فراموش نمی‌کنیم و متجاوزان را پشیمان خواهیم کرد.