دستیار رهبر انقلاب: پزشکیان نماینده شایسته ایرانیان بود
محمد مخبر در واکنش به سخنرانی پزشکیان اعلام کرد: پیام مستدل رئیسجمهور دفاع تمام قد از ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۳۷| |
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به گزارش تابناک، محمد مخبر، مشاور ور دستیار رهبر انقلاب، در حمایت و پاسداشت مواضع محکم، مستدل و مقتدرانه دکتر مسعود پزشکیان رییسجمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در صفحه شخصی خود نوشت:
جناب آقای دکتر پزشکیان امروز در مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده شایسته و صدای همه ایرانیان بود؛ قاطع، مستدل و با منطق در دفاع تمام قد از ایران عزیز.
پیام رئیسجمهوری اسلامی ایران روشن بود: دربرابر قلدر سر خم نکرده، شهدایمان را فراموش نمیکنیم و متجاوزان را پشیمان خواهیم کرد.
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