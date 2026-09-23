پزشکیان در نیویورک به هتل نرفته است!

رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک به‌جای هتل، در محل اقامت نماینده ایران در سازمان ملل (رزیدانس) مستقر شده است.

به گزارش تابناک، رئیس‌جمهور پزشکیان در سفر به نیویورک به‌جای هتل، در محل اقامت نماینده ایران در سازمان ملل (رزیدانس) مستقر شده است.

این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های سفر، برای اولین‌بار توسط یکی از روسای جمهور ایران انجام شده است.

منبع: فارس