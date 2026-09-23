 فرمانده قرارگاه عملیاتی سراوان به شهادت رسید + عکس

سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرماندۀ قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

به گزارش تابناک، در پی عمیلیات ضد تروریستی در سراوان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرماندۀ قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

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این شهادت، بار دیگر حقیقتی روشن را پیش چشم ملت ایران قرار داد؛ فرماندهان سپاه، اهل پشت میز ماندن و فرمان دادن از دور نیستند. فرمانده، آنجاست که خطر هست؛ در کنار رزمندگانش، در خط مقدم، در سخت‌ترین لحظات میدان.