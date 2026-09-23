سردار آزمون: همیشه بازی سختی با ازبکستان داشتیم
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: همیشه بازی با ازبکستان سخت بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۲۸| |
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به گزارش تابناک، سردار آزمون در نشست خبری پیش از دیدار تدارکاتی ازبکستان و ایران، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که بار دیگر ازبکستانیها را میبینم. همیشه بازیهای ما مقابل ازبکستان سخت بوده است.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: امیدوارم فردا هم بازی جذابی باشد تا افرادی که آن را میبینند لذت ببرند.
منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال
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