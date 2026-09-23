سردار آزمون: همیشه بازی سختی با ازبکستان داشتیم

به گزارش تابناک، سردار آزمون در نشست خبری پیش از دیدار تدارکاتی ازبکستان و ایران، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که بار دیگر ازبکستانی‌ها را می‌بینم. همیشه بازی‌های ما مقابل ازبکستان سخت بوده است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: امیدوارم فردا هم بازی جذابی باشد تا افرادی که آن را می‌بینند لذت ببرند.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال